Le Temps retrouvé #7 le Philhar et Leonardo Garcia Alarcon : Bach, Haendel, Schumann, Bloch.

Pour ce 7ème concert (en public) de la série "Le Temps retrouvé", l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le chef d'orchestre Leonardo Garcia Alarcon offrent un programme de pièces de Bach, Haendel, Schumann et Ernst Bloch. Il sera suivit d'un concert de 2018 avec des pièces de Haendel.

Avant-concert :

Jacques Arcadelt (1507-1568) : Occhi miei lassi, mentre ch’io vi giro (1539)

Mariana Flores, soprano

Cappella Mediterranea

Leonardo Garcia Alarcon, direction

Ricercar 217365

Pour ce concert, Leonardo García Alarcón a eu envie de convoquer plusieurs époques de l’histoire de la musique, tout en montrant une forme de permanence, à travers l’idée du concerto grosso et de la fugue, de Bach et Haendel jusqu’à Clara Schumann et Ernest Bloch.

Premier concert :

En direct et en public de l’Auditorium de Radio France.

Programme :

Jean-Sébastien Bach: Concerto brandebourgeois n° 3, avec l'Adagio de la Sonate pour flûte BWV 1034

Georg Friedrich Haendel: Concerto grosso op. 6

Clara Schumann: Fugues sur des thèmes de Bach

Ernst Bloch: Concerto grosso n° 1

Jean-Sébastien Bach: « Air » de l’Ouverture pour orchestre n° 3 BWV 1068

Magali Mosnier, flûte

Leonardo Garcia Alarcon, clavecin

Eric Levionnois, violoncelle

Orchestre philharmonique de Radio France

Leonardo Garcia Alarcon, direction

Après concert :

Au micro d'Arnaud Merlin :

Leonardo Garcia Alarcon

Magalie Mosnier

Réalisation : Claire Lagarde

Second concert :

Concert enregistré le 5 mai 2018 à l'Auditorium de Radio France.

Programme :

Georg Friedrich Haendel

Il delirio amoroso HWV 99 (Da quel giorno fatale HWV 99) Water music HWV 348 à 350 Water music HWV 348 à 350 : Suite n°2 en Ré Majeur HWV 349 (extrait) : 12. Alla Hornpipe

Orchestre Philharmonique de Radio France

Leonardo Garcia Alarcon, direction

Directeur du son : Yves Baudry

Prise de son : Victoria Aspert, Tahar Boukhlifa

Mise en ondes : Etienne Pipard

Réalisation : Max James

