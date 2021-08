Aurélien Pascal et Alexandre Kantorow au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Le violoncelliste Aurélien Pascal et le pianiste Alexandre Kantorow jouent Schumann, Brahms, Grieg et Ducros au Festival Radio France Occitanie Montpellier. Un concert enregistré le 24 juillet 2021 à l’Opéra Berlioz, au Corum de Montpellier.

Présentation : Arnaud Merlin

Concert (première partie)

Robert Schumann

Fantasiestücke op. 73 :

I. Zart und mit Ausdruck II. Lebhaft, leicht III. Rasch, mit Feuer

Aurélien Pascal, violoncelle / Alexandre Kantorow, piano

Johannes Brahms

Sonate pour violoncelle et piano n° 1 en mi mineur op. 38 :

I. Allegro non troppo II. Allegretto quasi menuetto III. Allegro

Aurélien Pascal, violoncelle / Alexandre Kantorow, piano

Entracte

Franz Liszt

Concerto pour piano et cordes en mi mineur « Malédiction » :

I. Quasi moderato – Sostenuto II. Energico nobilmente – Sempre moderato

Alexandre Kantorow, piano

Tapiola Sinfonietta, direction Jean-Jacques Kantorow

BIS Records

Concert (deuxième partie)

Edvard Grieg

Sonate pour violoncelle et piano en la mineur op. 36 :

I. Allegro agitato II. Andante molto tranquillo III. Allegro molto e marcato

Aurélien Pascal, violoncelle / Alexandre Kantorow, piano

Jérôme Ducros

Encore

Aurélien Pascal, violoncelle / Alexandre Kantorow, piano

Jean-Sébastien Bach (d'après)

Suite pour orchestre n° 3 en ré majeur BWV 1068 : II. Air

Aurélien Pascal, violoncelle / Alexandre Kantorow, piano

Après-concert

En compagnie d'Aurélien Pascal et Alexandre Kantorow

Johannes Brahms

Sextuor à cordes n° 1 en si bémol majeur op. 18 :

I. Allegro ma non troppo II. Andante ma moderato III. Scherzo. Allegro molto IV. Rondo. Poco allegretto e grazioso

Augustin Dumay et Svetlin Roussev, violons / Miguel da Silva et Marie Chilemme, altos / Henri Demarquette et Aurélien Pascal, violoncelles

Onyx

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n° 5 en fa majeur op. 103 « L’Égyptien » :

I. Allegro animato II. Andante III. Molto allegro

Alexandre Kantorow, piano

Tapiola Sinfonietta, direction Jean-Jacques Kantorow

BIS Records

