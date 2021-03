Astor Piazzolla par Leonardo García Alarcón, l'Orchestre Philharmonique de Radio France - Et Richard Galliano

♪ Nadia Boulanger (1887-1979) : Fantaisie variée pour piano et orchestre

♪ Astor Piazzolla (1921-1992) : Aconcagua : Concerto pour bandonéon et orchestre (1. Allegro marcato, 2. Moderato, 3. Presto)

Improvisations pour accordéon sur Libertango

Richard Galliano, bandonéon & accordéon

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Leonardo García Alarcón

Avec l'accordéoniste, bandonéoniste Richard Galliano - Piazzolla, un maître, un ami, et un confident" - Sa rencontre avec lui en 1980 fut déterminante !

Et le chef d'orchestre et claveciniste, Leonardo García Alarcón:"La vie d'artiste est une vie très difficile, car c’est une vie de voyages, et je n’aime pas voyager."