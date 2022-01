Archives Tristan Murail (1/2)

Un premier volet d’archives consacrées au compositeur Tristan Murail, à l'honneur de la 32e édition du Présences qui s’ouvre dans quelques jours à la Maison de la Radio et de la Musique.

À l'occasion de cette édition du festival Présences, Radio France signe un partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Du 31 janvier au 5 février, seront organisées des masterclasses de Tristan Murail par le département Écriture, composition et direction d'orchestre, un colloque international autour du compositeur par le département Musicologie et Analyse, un concert sous la direction de Julien Leroy avec les étudiants du Diplôme d'artiste interprète répertoire contemporain : au programme, des œuvres de Tristan Murail, Philippe Leroux et trois pièces en création, de Joshua Fineberg (commande de Radio France) et de deux étudiants en composition.

Programmation musicale

Tristan Murail (né en 1947)

Altitude 8000 (1970)

Orchestre du Conservatoire de Paris

Claire Gibault, direction

Enr. 27 janvier 1971 (ORTF, studio 107)

Diffusion sur France Musique le 27 février 1971 (Studio 107, Rémy Stricker)

Tristan Murail (né en 1947)

Gondwana (1980)

Orchestre National de France

Yves Prin, direction

Enr. 24 juin 1981

Diffusion sur France Musique le 14 septembre 1981 (Perspectives du XXe siècle, Alain Féron)

Tristan Murail (né en 1947)

Désintégrations (1982)

Ensemble Intercontemporain

Esa-Pekka Salonen, direction

Enr. 5 mai 1986 (Paris, Théâtre de la Ville)

Diffusion sur France Musique le 10 mai 1986