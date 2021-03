Archives Régis Campo

Le 25 mars prochain, l’Orchestre National de France créera, à Radio France, "The Wonder of Life" de Régis Campo, lauréat du Grand Prix lycéen des compositeurs 2020. L'occasion pour Arnaud Merlin de nous faire entendre ce soir les archives de ce compositeur, né en 1968 à Marseille.

Le compositeur Régis Campo, © © Maxppp / Photo La montagne