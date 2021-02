Archives Marc Monnet

Compositeur, conseiller artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo, Marc Monnet a toujours été un formidable organisateur de manifestations musicales. Arnaud Merlin revient sur l'œuvre de ce musicien, entre réinvention des procédés musicaux et contournement des institutions établies.

Marc Monnet (né en 1947)

Élève de Mauricio Kagel, Marc Monnet est l'auteur de plus de 80 pièces, dont il faut remarquer l'écléctisme et la créativité. Chacune de ses partitions développe son registre propre et évolue en autonomie par rapport aux autres compositions du musicien, qui décrit ainsi son processus créatif :

Chaque œuvre naît de la façon – singulière, donc non réplicable – dont le matériau s'organise à moi, la plupart du temps par à-coups, de manière discontinue. À chaque instant se pose la question : que faire de ce qui, incongru, survient ?

Conseiller artistique du Printemps des Arts de Monte-Carlo cette année, l'actualité du compositeur s'inscrit aussi dans la sortie en février 2021 de l'album En pièces, piano music by Marc Monnet par le pianiste François-Frédéric Guy.

Programme

Marc Monnet

Boîtes en boîte à musique à système (1977, création mondiale)

Antonio Ballista et Bruno Canino, pianos

Enr. 26 juin 1978 (Rome, Villa Médicis)

Diffusion sur France Culture le 4 décembre 1978

Entretien avec Marc Monnet par Georges Léon

Enr. juin 1978 (Rome, Villa Médicis)

Marc Monnet

Inventions (1986, création mondiale)

Caput Mortuum Marc Monnet, voix

Enr. 30 septembre 1986 (Strasbourg, palais des Fêtes, festival Musica)

Diffusion sur France Culture le 8 novembre 1986

Marc Monnet

Close (1993-1994, création mondiale)

Quatuor Arditti Irvine Arditti et Graeme Jennings, violons

Garth Knox, alto

Rohan de Saram, violoncelle

Enr. 8 novembre 1994 (Mulhouse, Filature)

Diffusion sur France Musique le 25 avril 1995