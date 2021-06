Archives Kaija Saariaho

Arnaud Merlin vous embarque dans le bel univers de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, à l’affiche cette année du festival d’Aix-en-Provence avec la création mondiale, le 3 juillet, de son opéra "Innocence" sur un livret de Sofi Oksanen.

En septembre prochain, Kaija Saariaho sera à l’honneur de la Biennale de Venise qui lui remettra le Lion d’Or.

Kaija Saariaho (née en 1952)

Kaija Saariaho

Lichtbogen (1985-1986, création mondiale)

Ensemble 2e2m

Georges-Elie Octors, direction

Enregistré le 23 mai 1986 (Paris, Centre Pompidou)

Diffusion sur France Musique le 28 mai 1986

Kaija Saariaho

Stilleben (1987), nature morte avec paysage en mouvement à travers la fenêtre

Tuula-Marja Tuomela, soprano

Eva Tigerstedt, flûtes

Avanti Chamber Orchestra

Esa-Pekka Salonen, direction

Chœur de chambre finlandais

Eric-Olof Söderström, direction

Jürgen Schielke et Nikolas Naumann (allemand), Olli Kortekangas et Kaija Saariaho (finnois), Susanne Girard et Säde Tikkanen (français), récitants

Enregistré le 6 juillet 1988 (Radio finlandaise)

Diffusion sur France Culture le 8 septembre 1991

Kaija Saariaho

Oi kuu (version pour flûte basse et violoncelle, 1993)

Cécile Daroux, flûte basse

Walter Grimmer, violoncelle

Enr. 4 février 1995 (Radio France, salle Olivier-Messiaen, festival Présences)

Diffusion sur France Culture le 19 mars 1995

Kaija Saariaho

Nuits, adieux (1996, deuxième version pour quatuor vocal et chœur mixte, création mondiale)

The Joyful Company of Singers

Peter Broadbent, direction

Enregistré le 20 mars 1997 (Paris, église Saint-Séverin)

Diffusion sur France Musique le 12 juin 1997