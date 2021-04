Archives Jean-Pierre Guézec

Arnaud Merlin vous fait entendre ce soir les archives d’un compositeur aujourd’hui tombé dans l’oubli, alors qu’il fut de son vivant l’un des grands espoirs de sa génération...

Jean-Pierre Guézec naît en 1934, étudie au Conservatoire de Paris avec Jean Rivier, Darius Milhaud et Olivier Messiaen, et se fait remarquer très jeune par son originalité, à la fois sur le plan de la pensée formelle et de la couleur sonore. En 1969, il succède à Olivier Messiaen comme professeur d’analyse musicale au Conservatoire, mais disparaît en mars 1971, à l’âge de 36 ans seulement, laissant une œuvre inachevée.

Jean-Pierre Guézec (1934-1971)

Trois poèmes de Henri Michaux – 1. Dans la nuit, 2. Emportez-moi, 3. Mes occupations Lise Arseguet, soprano

Martine Joste, piano

Diffusion sur France Culture le 19 octobre 1966

Suite pour Mondrian (création mondiale)

Orchestre national de l’ORTF

Ernest Bour, direction

Enr. 1965 (Paris, Théâtre des Champs-Élysées)

Formes (création mondiale)

Orchestre philharmonique de l'ORTF

Charles Bruck, direction

Enr. 28 avril 1967 (Maison de l’ORTF)

Assemblages

Orchestre national de l’ORTF

Ernest Bour, direction

Enr. 13 décembre 1967 (Maison de la radio, studio 103)