Archives Jean-Pierre Drouet

Un concert d’archives consacré au percussionniste et compositeur Jean-Pierre Drouet dont la vie d'artiste et de musicien est extrêmement riche depuis les années 60. C’est sous l’angle du compositeur qu'Arnaud Merlin explore ce soir les archives de l'INA en compagnie de Jean-Pierre Drouet.

Invité : Jean-Pierre Drouet

Percussionniste et compositeur français né en 1935 à Bordeaux, Jean-Pierre Drouet étudie la composition avec René Leibowitz, Jean Barraqué et André Hodeir, part en tournée aux Etats-Unis avec Luciano Berio et Cathy Berberian, traîne dans les clubs de jazz, cherche la musique dans de multiples directions : création de nombreuses œuvres contemporaines (Berio, Stockhausen, Xenakis, etc), étudie les musiques extra-européennes (zarb, tablas), improvise en solo ou avec des amis...

Il compose pour le théâtre (Serreau, Régy), la danse (Brigitte Lefèvre, Théâtre du Silence, Jean-Claude Gallotta), le concert (Atem, Musica, 38e rugissants, Orchestre de Paris). Le théâtre musical, qu'il découvre à travers de nombreuses collaborations avec Mauricio Kagel et Georges Aperghis, le conduit à une pratique de la scène.

Je suis devenu percussionniste parce que la percussion tient un rôle prééminent dans toutes les musiques les plus passionnantes de notre temps. Elle m’a permis de pénétrer et pratiquer les genres les plus divers : jazz, music-hall, musique contemporaine, musiques orientales...

Programmation musicale

Jean-Pierre Drouet

Rencontre amicale

Trio Le Cercle

Trio Forma

Enr. 19 avril 1997 (Radio France, salle Olivier-Messiaen)

Jean-Pierre Drouet

Mi-clos (création mondiale)

André Cazalet, cor

Jean-Pierre Drouet, percussions

Orchestre de Paris

Semyon Bychkov, direction

Enr. 17 octobre 1997 (Paris, Salle Pleyel)

Jean-Pierre Drouet

Clair-obscur

Pascal Contet, accordéon

Florent Jodelet, percussions

Enr. 7 février 2016 (Radio France, studio 105, festival Présences)