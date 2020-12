Archives Frédéric Durieux

France Musique fête les 30 ans de l’installation du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris sur le site de La Villette, en décembre 1990. Pour l’occasion, Arnaud Merlin vous propose un concert d’archives autour de Frédéric Durieux, un compositeur qui connaît bien la maison.

Frédéric Durieux est né en 1959, il a été élève au Conservatoire de Paris, en analyse avec Betsy Jolas, en composition avec Ivo Malec, au début des années 80, et puis depuis presque trente ans maintenant, il y est professeur lui-même, il a tout d’abord enseigné l’analyse pendant une dizaine d’années et, ensuite, la composition, depuis 2001. On trouve le nom de Frédéric Durieux dans les archives de la radio dès l’année 1984. Le jeune compositeur était encore élève au conservatoire, et dans ces années-là, la radio accueillait les concerts d’œuvres des étudiants de l’établissement.

Frédéric Durieux (né en 1959)

Frédéric Durieux

Devenir (1993), pour clarinette et dispositif électronique en temps réel

Enr. 10 décembre 1993 (Paris, Centre Pompidou)

Diffusion le 24 janvier 1994 sur France Musique

André Trouttet, clarinette

Leslie Stuck, réalisation informatique musicale Ircam

Frédéric Durieux

So schnell, zu früh, in memoriam Dominique Bagouet (1993) pour soprano, ensemble instrumental et dispositif électronique en temps réel

Enr. 10 décembre 1993 (Paris, Centre Pompidou)

Sharon Cooper, soprano

Ensemble InterContemporain

David Robertson, direction

Leslie Stuck, réalisation informatique musicale Ircam

Frédéric Durieux

Etudes en alternance 1 et 2 – 1. Partir, 2. Bercer (in memoriam Gérard Grisey)

Enr. 24 mars 2003 (Paris, Salle Cortot)

Diffusion sur France Musique le 3 mai 2003

Ensemble Alternance

Jean-Luc Menet, flûte

Takaski Yamane, clarinette

Jacques Ghestem, violon

Pierre-Henri Xuereb, alto

Alexis Descharmes, violoncelle,

Sébastien Vichard, piano

Frédéric Durieux

Here, not There – A Tribute to Barnett Newman (2004-2007), pour quatuor à cordes et électronique (Partie I)

Enr. 31 mars 2007 (Monte-Carlo, Printemps des Arts)