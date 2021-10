Archives François Bayle

Ce soir, plongée dans l’univers de François Bayle à l'occasion du week-end de création donné prochainement à la Maison de la Radio et orchestré par le Groupe de Recherches Musicales, que le compositeur a dirigé pendant plus de 30 ans.

Pour célébrer la reprise de ses concerts et l’ouverture de la saison Multiphonies 21-22, l’INA GRM vous convie, les 30 et 31 octobre, à un grand week-end de création au Studio 104 et à l’Auditorium, dans un élan plus que jamais nécessaire de découverte, de curiosité et de partage autour de toutes les musiques qui explorent la matière sonore avec audace et liberté.

Programmation musicale

Entretien entre François Bayle et Jean-Loup Graton

Enr. 24 mai 1979 (France Musique, Cycle acousmatique)

François Bayle (né en 1932)

Cristal

Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France

Lucas Vis, direction

François Bayle, projection du son

Enr. 16 mars 1977 (Paris, Radio France)

François Bayle (né en 1932)

Tremblement de terre très doux

Enr. 19 mars 1979 (Radio France, studio 104, cycle acousmatique)