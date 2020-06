Festival Saint-Denis 2006 et 2017 : OP de Radio France avec Sofi Jeannin et Myung-Whun Chung

Le Chœur de Radio France et l'OP de RF avec Myung-Whun interprètent le Requiem de Verdi. Puis, Olivier Messiaen pour ses Trois petites liturgies de la présence divine et un large extrait des Vêpres solennelles d'un confesseur de Mozart K. 339 par la Maîtrise, le Chœur de RF dirigés par Sofi Jeannin.

Le concert #1

Concert enregistré le 9 juin 2006 à la Basilique Saint-Denis

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Messa da Requiem (1874)

1. Introït : Requiem aeternam - Te decet hymnus - Kyrie (soli, chœur)

2. Séquence (Dies iræ) :

2.1 Dies iræ - Quantus tremor (chœur)

2.2 Tuba mirum - Mors stupebit (basse, chœur)

2.3 Liber scriptus - Dies iræ (mezzo, chœur)

2.4 Quid sum miser (soprano, mezzo, ténor)

2.5 Rex tremendae - Salva me (soprano, mezzo, ténor, basse, chœur)

2.6 Recordare - Quaerens me - Juste Judex (soprano, mezzo)

2.7 Ingemisco - Qui Mariam - Preces meae - Inter oves (ténor)

2.8 Confutatis - Oro supplex - Dies irae (basse, chœur)

2.9 Lacrymosa - Pie Jesu (soli, chœur)

3. Offertoire : Domine Jesu - Hostias - Quam olim Abrahae (soli)

4. Sanctus (double chœur)

5. Agnus Dei (soprano, mezzo, chœur)

6. Communion : Lux aeterna (mezzo, ténor, basse)

7. Répons : Libera me - Dies irae - Libera me (soprano, chœur)

Angela Brown, soprano

Béatrice Uria-Monzon, mezzo-soprano

Rolando Villazón, ténor

Roberto Scandiuzzi, basse

Chœur de Radio France

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Myung-Whun Chung

Le concert #2

Concert enregistré le 1er juin 2017 à la Basilique Saint-Denis

Olivier Messiaen (1908-1992) : Trois petites liturgies de la présence divine - pour chœur piano, ondes Martenot et orchestre (1943-44)

1. Antienne de la Conversation intérieure

2. Séquence du Verbe, Cantique divin

3. Psalmodie de l'Ubiquité par Amour

Momo Kodama, piano

Valérie Hartmann-Claverie, ondes Martenot

Maîtrise de Radio France et Philharmonique de Radio France dirigés par Sofi Jeannin



Wolfgang Amadeus Mozart : Vêpres solennelles d'un confesseur en ut majeur K. 339

1. Dixit Dominus

2. Confitebor

3. Beatus Vir

4. Laudate Pueri

5. Laudate Dominum

6. Magnificat (1780)

Karen Durand, soprano

Elodie Salmon, alto

David Lefort, ténor

Grégoire Guérin, basse

Chœur de Radio France et Orchestre Philharmonique de Radio France dirigés par Sofi Jeannin