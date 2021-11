Archives Festival d’Automne à Paris (1/2)

Premier volet d'une rétrospective en musique de l’un des grands rendez-vous culturels parisiens depuis presque un demi-siècle, le Festival d’Automne.

Pluridisciplinaire, international et nomade, le Festival d’Automne à Paris, depuis 1972, accompagne les artistes en produisant et diffusant leurs œuvres, dans un esprit de fidélité, d’ouverture et de découverte.

en savoir plus événement Festival d'Automne à Paris, du 1er septembre 2021 au 18 février 2022

Programmation musicale

Archives

Entretien entre Iannis Xenakis et Yves Mourousi

Enr. 29 octobre 1972 (France Inter, Inter actualités, 13h)

Diffusion en direct sur France Inter

Georges Aperghis (né en 1945)

Vesper

Ensemble polyphonique de l’ORTF

Charles Ravier, direction

Enr. 19 octobre 1973 (Paris, église Saint-Séverin)

Diffusion sur France Culture le 5 novembre 1973

Steve Reich (né en 1936)

Violin Phase

Shem Giubbory, violon

Enr. 22 octobre 1976 (Paris, Salle Wagram)

Diffusion sur France Musique le 26 octobre 1976