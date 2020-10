Archives du Festival d’Automne (Wolfgang Rihm, Olga Neuwirth, Unsuk Chin)

Ce soir, Arnaud Merlin nous emmène dans les archives du Festival d’Automne, autour de quelques figures marquantes que l’on retrouve au programme de l’édition 2020, trois personnalités que le festival a déjà eu l’occasion de recevoir au cours des éditions précédentes.

Wolfgang Rihm (né en 1952)

Über die Linie VII

Enr. 30 novembre 2009 (Paris, Théâtre des Bouffes du Nord)

Carolin Widmann, violon

Olga Neuwirth (née en 1968)

In the Realms of the Unreal

Enr. 16 octobre 2017 (Paris, Théâtre des Bouffes du Nord)

Quatuor Arditti

Unsuk Chin (née en 1961)

Snags & Snarls pour soprano et ensemble - 1. Alice-acrostic, 2. Who in the world am I, 3. The tale-tail of the mouse, 4. Speak roughly to your little bo, 5. Twinkle, twinkle, little star

Enr. 10 octobre 2015 (Paris, Maison de la Radio, Auditorium)

Yeree Suh, soprano

Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France

Marzena Diakun, direction