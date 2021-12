Archives du Festival d’Automne à Paris (2/2)

Deuxième et dernier volet d'une rétrospective en musique de l’un des grands rendez-vous culturels parisiens depuis presque un demi-siècle, le Festival d’Automne.

Pluridisciplinaire, international et nomade, le Festival d’Automne à Paris, depuis 1972, accompagne les artistes en produisant et diffusant leurs œuvres, dans un esprit de fidélité, d’ouverture et de découverte.

en savoir plus événement Festival d'Automne à Paris, du 1er septembre 2021 au 18 février 2022

Programmation musicale

Archives

Entretien de Philip Glass avec Martine Cadieu, François Le Targat et Frédéric Mignon

Enr. 14 septembre 1973 (Paris, Palais Galliera)

Diffusion en direct sur France Culture

Pierre Boulez (1925-2016)

Cummings ist der Dichter (sur un poème de E. E. Cummings) Groupe Vocal de France

John Alldis, direction

Ensemble Intercontemporain

Pierre Boulez, direction

Enr. 31 octobre 1981 (Paris, Radio France)

Diffusion en direct sur France Musique

Luigi Nono (1924-1990)

Fragmente-Stille, an Diotima Quatuor Arditti

Irvine Arditti, David Alberman, violons

Levine Andrade, alto

Rohan de Saram, violoncelle

Enr. 5 octobre 1987 (Théâtre National de Chaillot, Paris)

Diffusion le 10 mars 1988 sur France Musique