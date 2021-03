Archives Bruno Mantovani

Un concert d’archives, ce soir autour du compositeur français Bruno Mantovani. Arnaud Merlin revient sur ses oeuvres, ses influences et l'évolution de son langage musical. Le compositeur succèdera au poste de conseiller artistique au Printemps des Arts de Monte Carlo, pour l'Edition 2022.

Bruno Mantovani

Né en 1974, il est un musicien particulièrement doué, précoce et prolixe, pianiste, chef d’orchestre, directeur d’institutions, mais surtout un compositeur original et très imaginatif, ce dont on pouvait se rendre compte dès ses premières partitions données à la radio en janvier 1998, âgé de 23 ans.

Au début des années 2000, il trouve sa voie lors séjour à la Villa Médicis, en 2004-2005. Parmi les pièces qu’il compose à Rome, figure un très beau cycle sur des poèmes hongrois (Blessure, Damnation, Un beau jour, Je regarderai, et enfin, Telle la terre) de János Pilinszky, créé par le chœur Accentus de Laurence Equilbey en 2005 . Les cinq poèmesfont l’objet d’un traitement particulièrement soigné et différencié de la part du compositeur.

A New York, il vit une étape importante de renouvellement de son langage musical.

La perception de cet univers, composé de strates infinies, se résumait donc à une globalité tendant paradoxalement vers le statisme. Bruno Mantovani à New York

Bruno Mantovani fait partie des compositeurs qui nourrissent un lien particulièrement fort à l’histoire. Un certain nombre de ses partitions font référence à des œuvres ou à des compositeurs du passé, comme Carlo Gesualdo. Time Stretch on Gesualdo de 2005 en fait parti.

Il nourrit également ses relations avec des grands interprètes, comme Jean-Guihen Queyras, créateur de son concerto pour violoncelle en 2005.

Programmation musicale

Bruno Mantovani

Cinq poèmes de János Pilinszky (2004)

Accentus

Laurence Equilbey, direction

Enr. 14 mars 2005 à Paris, Bouffes du Nord

Bruno Mantovani

Streets (2005, création mondiale)

Ensemble Intercontemporain

Pierre Boulez, direction

Enr. 7 novembre 2006 (Paris, Cité de la Musique

Bruno Mantovani

Time Stretch (on Gesualdo) (2005)

Orchestre Philharmonique de Liège

Pascal Rophé, direction

Enr. 28 septembre 2007 (Strasbourg, festival Musica)

Bruno Mantovani

Until, pour trois violoncelles (2010, création mondiale) Véronique Marin, Gesine Queyras, Jean-Guihen Queyras, violoncelles

Enr. 28 juillet 2010 (Forcalquier, rencontres musicales de Haute-Provence