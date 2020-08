Concertos pour piano et orchestre n°3 et 4 de Beethoven par David Kadouch, Jonas Vitaud et le Quatuor Ardeo

A l'occasion de la Journée Beethoven et en direct du Festival international de Piano de La Roque d'Anthéron 2020, Jonas Vitaud, David Kadouch, le Quatuor Ardeo et Pénélope Poincheval interprètent les Concerto pour piano et orchestre n°3 et n°4 transcrits par Vinzenz Lachner.

