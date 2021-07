Anna Stéphany, Duncan Ward et l'OJM au Festival Radio France Occitanie Montpellier

À la tête de l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, le compositeur et chef britannique Duncan Ward met sa baguette au service d’un programme en marge des sentiers battus, avec la mezzo-soprano Anna Stéphany. Ils interprètent en direct ce soir, des œuvres de Kendall, Ravel, Berio et Farrenc.

, © Photo by Philippe Biolatto

Concert enregistré ce 22 juillet 2021 par France Musique et diffusé en direct de l'Opéra Berlioz du Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

On ne peut imaginer un concert à la fois plus diversifié et plus cohérent : partagé entre deux compositeurs et deux compositrices, il équilibre classiques du 20e siècle (Ravel et Berio) et œuvres à découvrir. On entend ainsi la Symphonie n° 3 de Louise Farrenc, l’une des rares musiciennes du 19e siècle à s’être illustrée dans la musique symphonique, et le récent Tuxedo : Vasco’de’Gama d’Hannah Kendall, compositrice britannique d’origine guyanaise dont l’imaginaire s’enracine dans différentes cultures. Anna Stéphany chante les Folk Songs de Luciano Berio avec l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée dirigé par Duncan Ward. Au programme également, Le Tombeau de Couperin de Maurice Ravel.

Hannah Kendall,

Tuxedo : Vasco’de’Gama (2020)

Maurice Ravel,

Le Tombeau de Couperin :

1. Prélude

2. Forlane

3. Menuet

4. Rigaudon

Luciano Berio,

Folk Songs :

1. Black is the color

2. I wonder as I wander

3. Loosin yelav

4. Rossignolet du bois

5. A la femminisca

6. La donna ideale

7. Ballo

8. Motettu de tristura

9. Malorous qu'o uno fenno

10. Lo Fiolaire

11. Azerbaidjan love song

Louise Farrenc,

Symphonie n°3 en sol mineur op 36 :

1er mouvement. Adagio – Allegro

2ème mvt. Adagio cantabile

3ème mvt. Scherzo. Vivace

4ème mvt. Finale – Allegro

Anna Stéphany : Mezzo-soprano

Orchestre des Jeunes de la Méditerranée

Duncan Ward : Direction musicale