Archives Henri Dutilleux, avec Pierre Gervasoni

Au programme : trois œuvres extraites de trois concerts différents.

Symphonie n° 2 « Le Double »

Enr. 2 juillet 1963 (France III National, diffusion le 7 juillet 1963)

Orchestre Philharmonique de la RTF

Manuel Rosenthal, direction

San Francisco Night

Enr. 1er janvier 1965 (France Culture, « Comme il vous plaira », diffusion 31 janvier 1965)

Berthe Kal, soprano

Henri Dutilleux, piano

Métaboles

Enr. 2 octobre 1974 (Paris, Théâtre des Champs-Elysées)

Orchestre national de l’ORTF

Sergiu Celibidache, direction

A paraître : Henri Dutilleux, l'esprit de variation - Écrits et catalogue établis par Pierre Gervasoni

Maître du temps et du timbre, Henri Dutilleux (1916-2013) a œuvré dans des genres aussi éloignés que l’art symphonique ou la musique de film, de scène et de ballet. Passeur entre différents langages musicaux du xxe siècle comme entre plusieurs générations de musiciens et de mélomanes, il n’a cessé de prendre la plume ou la parole : hommages aux grands aînés (Beethoven, Schoenberg, Debussy, Ravel, Stravinski) et aux contemporains (de Poulenc à Jolivet en passant par Roland-Manuel, Nadia Boulanger et Pierre Schaeffer), entretiens, réponses à des enquêtes ou émissions radiophoniques.

Ces textes apparaissent comme les balises d’une vie d’artiste sensible aux inscriptions dans la mémoire et, au-delà, retracent une histoire de la musique française à travers près de sept décennies (1941-2007).

Le catalogue de l’œuvre (soixante-treize notices) présenté dans la seconde partie de l’ouvrage témoigne d’une quête continue de formes toujours réinventées.

Commander le livre

Rencontre avec Pierre Gervasoni à l'occasion de la sortie de son livre "Henri Dutilleux, l'esprit de variation"

Jeudi 28 novembre 2019 à 19h00 dans l'Amphithéâtre de la Cité de la musique (entrée libre)

Concert : Fauré et Dutilleux à l'orgue par Louis-Noël Bestion de Camboulas

Mercredi 17 novembre à 20h00 à l'Auditorium de la Maison de la Radio (Réservations ici)

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.