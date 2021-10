Adès par Adès : Thomas Adès dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France et le pianiste Kirill Gerstein

Dans le cadre du cycle de concerts consacré aux compositeurs-chefs d’orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France accueille le compositeur et chef britannique Thomas Adès pour la création de deux œuvres : son concerto pour piano (par Kirill Gerstein) et The Exterminating Angel Symphony.

Kirill Gerstein ©Marco Borggreve / Thomas Adès ©Mathias Benguigui