Action ! Création : Soirée dediée à la création musicale

Sans frontières ni chapelles, la création contemporaine sera représentée dans toute sa diversité durant cette soirée présentée par Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier.

Programme

Bastien David : Six chansons laissées sans voix (2020), pour neuf instruments : flûte, hautbois, clarinette, piano, harpe, percussion, violon, alto, violoncelle & stirring xylophones (Commande de L'Instant Donné - création mondiale)L'instant Donné

Michaël Levinas : Les InvariantsLes Percussions de Strasbourg : Minh-Tâm Nguyen, marimba - Alexandre Esperet et Thibaut Weber, vibraphone

Caroline Shaw : _Entr’acte_

Quatuor Tana

Claire-Mélanie Sinnhuber : l’impatiente de Balfour

Ensemble Intercontemporain : Odile Auboin, alto et Valeria Kafelnikov, harpe

Bruno Mantovani : Früh

SandroCompagnon, saxophone

Karol Beffa :

- Marie, extrait des Deux Poèmes, texte de Guillaume Apollinaire

- Longing in the boudoir, extrait de Fragments of China

- _On the Trail of Sweet Incense, ​_extrait de Fragments of China

Karol Beffa, piano et Jeanne Gérard, soprano

Camille Pépin : Number One

Célia Oneto-Bensaid, piano

Ensemble Liken : Improvisation

Timothée Quost : Composition et improvisation, Divine

Ensemble Liken

Pascale Criton : Wander Steps

DuoXAMP : Fanny Vicens et Jean-Etienne Sotty, accordéons

Gérard Pesson : Speech of Clouds

Madeleine Isaksson : Écrits surl’eau

Maroussia Gentet, piano