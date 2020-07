A Montpellier: Dvorak par Edgar Moreau et Andris Poga. L'Orchestre du Capitole de Toulouse et Tugan Sokhiev.

Riche soirée au Festival de Radio France à Montpellier : Edgar Moreau (violoncelle) avec l'Orchestre national du Capitole de Toulouse dirigés par Andris Poga, et en duo avec Pierre-Yves Hodique (piano). Puis l'Orchestre national du Capitole dirigé par Tugan Sokhiev.

Premier concert :

Concert enregistré le 17 juillet 2017 à l'Opéra Berlioz au Corum à Montpellier, dans le cadre du Festival de Radio France Occitanie Montpellier.

Programme :

Antonin Dvorak : Concerto pour violoncelle n°2 en si mineur op 104 B 191

Edgar Moreau, violoncelle

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Andris Poga, direction

Prise de son : Joël Soupiron, Julien Calvas, Nadège Antonini

Réalisation : Marie Grout

Mise en ondes : Etienne Pipard

Second concert :

Concert enregistré le 14 juillet 2012 à la Salle Pasteur-Le Corum, Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Roussillon.

Programme :

Ludwig Van Beethoven : Sonate pour violoncelle et piano n°2 en sol mineur opus 5 n°2

Robert Schumann : Adagio et Allegro pour violoncelle et piano en la bémol Majeur opus 70

Eric Tanguy : Evocations pour violoncelle et piano

Benjamin Britten : Sonate pour violoncelle et piano en ut Majeur opus 65

Bis Serge Rachmaninov : Vocalise Op.34 n°14

Edgar Moreau, violoncelle

Pierre-Yves Hodique, piano

Prise de son : Claire Levasseur, Nadège Antonini

Réalisation : Philippe Petit

Troisième concert :

Concert enregistré le 16 juillet 2013 à l'Opéra Berlioz de Montpellier dans le cadre du Festival de Radio France et Montpellier Languedoc-Rousillon.

Programme :

Nikolaï Andreïevitch Rimsky-Korsakov : Shéhérazade op 35

Orchestre national du Capitole de Toulouse

Tugan Sokhiev, direction

Prise de son : Patrick Muller, Xavier Lévêque, Martin Delafosse

Mises en ondes : Etienne Pipard

Réalisation : Béatrice Trichet