Une soirée à deux concerts avec des musiciens de l'Orchestre National & La Maîtrise de Radio France

Deux concerts émaillent cette soirée : tout d'abord, 7 musiciens de l'Orchestre National de France s'adonnent à un programme chambriste unissant Strauss à Webern. En 2ème partie, la Maîtrise de Radio France et Sofi Jeannin célèbrent la nature cosmique, notamment avec une création de Betsy Jolas.

Richard Strauss fait commencer en 1942, son opéra Capriccio par un sextuor à cordes. Il s’agit en pleine guerre, de célébrer la pérennité de la civilisation par la musique,

comme le feront quelques années plus tard Les Métamorphoses, une œuvre poignante et désolée devant une Europe qui n’a pas pu échapper à la dévastation.

Concert donné sans public -vendredi 5 mars 2021 -Maison de la radio et de la musique - dans le cadre des "Midi 30 du National" et ce soirsur France Musique

♫ Concert #1

♪ Richard Strauss (1864-1949) : Sextuor à cordes - Extrait de Capriccio (1942)

♪ Anton Webern (1883-1945) : Langsamer Satz (1905 ) pour quatuor à cordes

♪ Richard Strauss : Métamorphoses (version pour septuor à cordes)

Musiciens de l'Orchestre National de France : Rieho Yu,Benjamin Estienne, violons

Louise Desjardins,Elodie Laurent, altos

Marlène Rivière,Emma Savouret, violoncelles

Jean-Olivier Bacquet, contrebasse

♫ Concert #2

♪ Harry Somers (1925-1999) / Tim Wynne-Jones (1948) : Northern Lights - Extrait d'A Midwinter Night's Dream, opéra pour enfants

♪ Ēriks Ešenvalds / Sara Teasdale :Stars

Commande de Radio France, Création mondiale 6 février 2021

♪Betsy Jolas (1926) :Autres chants (2020) pour chœur de femmes à trois voix (soprano, mezzo-soprano, contralto) et piano obligé (1. Neigées - 2. Même pas peur ! - 3. Oh ne plus... - 4. N'es mien - 5. D'elle ?)

♪ Thomas Jennefelt (1954) :Villarosa-Sekvenser (Séquences Villarosa)

♪ Pärt Uusberg (1986) / Juhan Liiv (1864-1913) :Muusika

♪Catherine Dalton (1963) :Sweet Radiant Mystery (2008) pour chœur et piano

♪ Ernest Chausson (1855-1899) :Paysage op. 38 (1895) pour piano seul

♪ Claude Debussy (1862-1918) :Livre I - Prélude n° 6 - Des pas sur la neige (1909)

Géraldine Dutroncy, piano Maîtrise de Radio France, direction Sofi Jeannin & Morgan Jourdain