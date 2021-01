Schumann et Mahler : la poésie germanique en musique par Karine Deshayes et l’ONBA

L'Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Constantin Trinks accompagne la mezzo-soprano Karine Deshayes dans les "Chants d'un compagnon errant" de Gustav Mahler, puis interprète la Symphonie n°3 de Robert Schumann.

Le concert #1

Concert donné sans public le 19 novembre 2020 à 20 heures en l'Auditorium de Bordeaux.

Gustav Mahler :Lieder eines fahrenden Gesellen ("Chants d'un compagnon errant") (1896)

1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht

2. Ging heut' morgen über's Feld

3. Ich hab' ein glühend Messer

4. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Constantin Trinks

Robert Schumann (1810-1856) : Symphonie n°3 en mi bémol majeur, Rhénane (1850)

Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigé par Constantin Trinks

L'après-concert

Piotr Ilitch Tchaikovski : Trio en la mineur opus 50 - pour violon violoncelle et piano :

- Pièce élégiaque

- Thème

- Variation n°1 à 11

- Variation finale et Coda

Trio Wanderer : Jean-Marc Philips-Varjabedian, violon - Raphaël Pidoux, violoncelle et Vincent Coq, piano

[Harmonia Mundi HMU 902161]

Vincent d'Indy : Saugefleurie opus 21

Orchestre National de la BBC du Pays de Galles

Thierry Fischer, direciton

[Hypérion HYPE CDA67690]

FrédéricChopin : Fantaisie pour piano en fa min opus 49

Pavel Kolesnikov, piano

[Hypérion CDA68273]

Charles Gounod : Le soir - arrangement pour mezzo-soprano violon violoncelle et piano

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Ensemble Contraste : Arnaud Thorette, violon, Antoine Pierlot, violoncelle et Johan Farjot, piano

[Aparte AP106]

