Passion selon Saint-Jean de Bach. L. G. Alarcón dirige le Chœur et l’Orchestre philharmonique de Radio France

Leonardo García Alarcón et l’Orchestre Philharmonique de Radio France accompagnent le Chœur de Radio France dans "La Passion selon Saint Jean" de Jean-Sébastien Bach.

Programme

Concert donné le 20 mars 2021 à 20 heures en l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Passion selon Saint Jean BWV 245

Acte I : L'arrestation

Acte II : Interrogatoire chez Anne et Caïphe. Reniement de Pierre

Acte III : Interrogatoire chez Pilate. Flagellation et couronnement d'épines

Acte IV : Crucifixion et mort de Jésus

Acte V : L'ensevelissement

Ilse Eerens, soprano

MaartenEngeltjes, alto

TilmanLichdi, ténor

KlausMertens, baryton

JesseBlumberg, baryton

Christian Immler baryton-basse

Andreas Wolf basse

Alexandra Gouton soprano

Cyril Verhulst ténor

Laurent Bourdeaux baryto

Chœur de Radio France

Chistophe Grapperon et Thibaut Lenaerts chefs de chœur

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigés par Leonardo García Alarcón

L'après-concert

A venir...

