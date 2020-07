"Le Concert Solidaire" de l'Opéra National de Paris avec Julie Fuchs, Stéphane Degout et Philippe Jordan.

Tout d'abord en direct du Palais Garnier, l'Orchestre et le Choeur de l'Opéra national de Paris, le chef Philippe Jordan, la soprano Julie Fuchs et le baryton Stéphane Degout en concert pour les associations et personnel soignant. Puis l'Orchestre philharmonique de Vienne dirigé par Philippe Jordan.

La scène du Palais Garnier, © Jean-François Leclercq - OnP