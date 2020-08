Le Collegium 1704 et Le Cercle de l'Harmonie au festival de La Chaise-Dieu

Le festival de La Chaise-Dieu à l'honneur : Le Collegium 1704 dirigé par Václav Luks interprète la "Cantate BWV 214" de Bach et le "Te Deum en ré Majeur" de Zelenka, puis Le Cercle de l'Harmonie de Jérémie Rhorer donne "Le Christ au mont des oliviers" de Beethoven et le "Stabat Mater" de Schubert.

Concert donné le 20 août 2011 à 14h30 en l'Abbatiale Saint-Robert à La Chaise-Dieu dans le cadre du Festival de la Chaise-Dieu (1ère diffusion le 14 septembre 2011)

Programme du concert : 1ère partie

Jean Sébastien Bach (1685-1750) :

- Fantaisie en la mineur BWV 904

Ganaël Schneider, orgue

- Suite n° 3 en ré majeur BWV 1068 - pour orchestre et basse continue, transcription pour orgue

1. Ouverture

2. Air

3. Gavottes I et II

4. Bourrée

5. Gigue

Collegium 1704

Direction : Václav Luks

Jean Sébastien Bach : Cantate BWV 214 "Tönet, ihr Pauken ! Erschallet, Trompeten !" - Résonnez timbales ! Retentissez trompettes ! (1733)

Drame musical pour solistes, chœur et orchestre

1. Chœur : "Tönet, ihr Pauken ! Erschallet, Trompeten !"

2. Récitatif (ténor) : "Heut ist der Tag"

3. Aria (xoprano) : "Blast die wohlgegriffnen Flöten"

4. Récitatif (xoprano) : "Mein knallendes Metall"

5. Aria (alto) : "Fromme Musen ! Meine Glieder !"

6. Récitatif (alto) : "Unsre Königin im Lande"

7. Aria (basse) : "Kron und Preis gekrönter Damen"

8. Récitatif (basse) : "So dringe in das weite Erdenrund"

9. Trio ténor, soprano, alto et chœur : "Blühet, ihr Linden in Sachsen, wie Zedern !"

Jan Dismas Zelenka (1679-1745) :

- Te Deum en ré majeur ZWV 146 (1731), pour deux sopranos, haute-contre, ténor, basse, double choeur, orchestre et basse continue

1. Te Deum laudamus (chœur)

2. Tu rex gloriae (Soprano I et II)

3. Tu ad liberandum (alto)

4. Tu ad dexteram Dei sedes (ténor et basse)

5. Judex crederis (choeur)

6. Aeterna fac (chœur)

7. Intonatio : Salvum fac

8. Et rege eos (chœur)

9. Per singulos dies (soprano I, II et alto)

10. In te, Domine (chœur)

- Missa Votiva en mi mineur ZWV 18 (Messe votive) (extrait) : 5. Gloria in excelsis Deo

Barbora Sojkava et RenataPusova, soprano

Marta Fadljevicova, alto

Jan Mikusek, contralto

Hasan El-Dunia et Cenek Svoboda, ténors

Tomas Kral et Jaromir Nosek, basses

Collegium 1704, chœur et ensemble instrumental

Direction : Václav Luks

Programme du concert : 2ème partie

Concert donné le 19 août 2018 à 15h en l'Abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu dans le cadre de la 52ème édition du Festival de la Chaise-Dieu.

Franz Schubert (1797-1828) : Stabat Mater en fa mineur D 383 - pour solistes, chœur mixte et orchestre (1816)

1. Jesus Christus schwebt am Kreuze (chœur)

2. Bei des Mittlers Kreuze standen (air de soprano)

3. Liebend neiget er sein Antlitz (chœur)

4. Engel freuten sich der Wonne jener Wonne (duo soprano et ténor)

5. Wer wird Zähren sanften Mitlieds (chœur)

6. Ach was hätten wir empfunden (air de ténor)

7. Erben sollen sie am Throne (chœur)

8. Sohn des Vaters aber leiden (air de basse)

9. O du herrlicher Vollender (chœur)

10. Erdenfreuden und ihr Elend (trio)

11. Dass dereinst wir wenn im Tode (trio et chœur)

12. Amen (chœur)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Christus am Ölberge opus 85 (Le Christ au mont des oliviers opus 85) - pour solistes, chœur mixte et orchestre (1803)

Lenneke Ruiten, soprano

Mathias Vidal, ténor Jean-Sébastien Bou, baryton

Vokalakademie Berlin

Le Cercle de l'Harmonie

Direction : Jérémie Rhorer