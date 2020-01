Douglas Boyd dirige Stéphanie d'Oustrac et l'Orchestre de Chambre de Paris

Jeux de miroirs avec deux œuvres sous le signe de l’été : Berlioz avec ses Nuits et le Songe de Mendelssohn. Stéphanie D’Oustrac interprète la version estivale de Lavandier et Boyer, avec l’Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd.

Concert donné le 9 janvier 2020 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

Joseph Haydn (1732-1809) : Symphonie n°85 en si bémol majeur Hob. I : 85 "La Reine" (1785)

1 Adagio - Vivace

2 Romance : allegretto

3 Menuetto : allegretto

4 Finale : Presto

Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd

Arthur Lavandier, musique (né en 1987) et Frédéric Boyer, texte (né en 1961) : Poèmes spirites (2019)

6 mélodies

1 Vers là-bas

2 Vraies larmes

3 Et avec toi l’été

4 Une vie perdue

5 Fleurs d’été

6 Oh je t’obéirai

Stéphanied'Oustrac, mezzo-soprano

Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd

Felix Mendelssohn (1809-1847) : Le Songe d'une nuit d'été opus 21, Ouverture (1842)

Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd

Hector Berlioz, musique (1803-1869) et Théophile Gautier, texte (1811-1872) : Les Nuits d'été opus 7 (1834-40)

Stéphanied'Oustrac, mezzo-soprano

Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Douglas Boyd

