Kavakos et les musiciens du Philhar' : Beethoven et Strauss. La Maîtrise de RF chante Holst, Putt et Britten

Le concert #1

Richard Strauss, musique (1864-1949) / FranzHasenöhrl, arrangements (1885- 1970)

Till Eulenspiegeleimal anders !

Ji Yoon Park, violon avec les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France : Julien Hardy, basson - LorraineCampet, contrebasse - Hugues Viallon, cor - Jérôme Voisin, clarinette

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Septuor pour cordes et vents en mi bémol majeur opus 20

1 Adagio. Allegro con brio 2 Adagio cantabile 3 Tempo di menuetto 4 Tema con variazioni : Andante 5 Scherzo : Allegro molto e vivace 6 Andante con moto alla marcia. Presto

Leonidas Kavakos, violon avec les musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Radio France : Jérémy Pasquier alto - Renaud Guieu, violoncelle - Lorraine Campet, contrebasse - Hugues Viallon, cor - Jérôme Voisin, clarinette - Julien Hardy, basson

Concert donné le 1er décembre 2019 à l'Auditorium de Radio France à Paris

Le concert #2

Concert donné le 14 décembre 2019 en la Cathédrale de Chartres

ImogenHolst (1907-1984)

Six Christmas carols pour chœur féminin a capella (Extraits. 1949)

1 Coventry carols

2 A virgin most pure

3 Wassail song

Alastair PuttUnder the Giantfern of Night (Création française - 2018)

1 Dark Matter

2 Girl with a Balloon

3 Turning Nightward

4 When You Wish Upon a Star

5 Let There Always Be Light

6 Notte di San Giovanni

Gustav Theodore Holst (1874-1934)

Ave Maria H 49 opus 9b

Choral hymns from the Rig Veda H 99 opus 26 n°3 (Troisième groupe - 1910)

1 Cantique à l’aube

2 Cantique aux eaux

3 Cantique à Vena

4 Cantique des voyageurs

ImogenHolst (1907-1984)

Six Christmas carols pour chœur féminin a capella (Extraits. 1949)

4 The Holly and the Ivy

5 In the bleak mid-winter

BenjaminBritten (1913-1976)

A Ceremony of Carols pour chœur d’enfants et harpe opus 28 (1942)

Iris Torossian, harpe

Maîtrise de Radio France

Sofi Jeannin direction

Après-concert

Gustav Holst

Double Concerto pour 2 violons et petit orchestre op. 49 (Scherzo, Lament, Variations on a Ground)

City of London Sinfonia, Andrew Watkinson, Nicholas Ward (violons solo) Richard Hickox direction

Chandos 1994

Gustav Holst

Hymn à Dionysos op. 31 n°2 H. 116 pour chœur de femmes et orchestre

Chœur de chambre du Royal College de Cambridge, Royal Philharmonic Orchestra David Willcocks direction

UNICORN 1985

Gustav Holst

Awake awake pour chœur mixte a capella

Chœur Blossom Street, Hilary Campbell direction

NAXOS 2013 « Une collection de mélodies populaires britanniques »