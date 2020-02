Festival Présences 2020 : George Benjamin, Julian Anderson, Dai Fujikura et Pierre Boulez par l'ONF

avec deux créations mondiales. Par le violoncelliste Alban Gerhardt, les clarinettistes Patrick Messina et Christelle Pochet, l'Orchestre National de France sous la baguette de Pascal Rophé

Concert diffusé en direct de l'Auditorium de Radio France, dans le cadre du festival Présences 2020

Au programme une pièce rare, en fin de concert, Figures-Doubles-Prismes, de Pierre Boulez, qui fut l’ami de George Benjamin, nous retrouvons également une pièce de Benjamin, très importante dans son cheminement artistique, Sudden Time, créée en 1993, et puis nous découvrirons deux nouvelles partitions créées lors de ce concert, deux pièces que l’on doit à deux anciens élèves de George Benjamin, Julian Anderson et Dai Fujikura. Pour Julian Anderson, il s’agit d’une sorte de concerto pour violoncelle et orchestre, qui sera créé par par le violoncelliste Alban Gerhardt, et pour Dai Fujikura, il s’agit d’une pièce pour deux clarinettes, qui sera interprétée par les deux clarinettistes de l’Orchestre National de France, Patrick Messina et Christelle Pochet.

Première partie

George Benjamin

Sudden Time

Julian Anderson

Litanies pour violoncelle et orchestre (commande RF et City of Birmingham Symphony Orchestra - CM)

Alban Gerhardt, violoncelle

Orchestre National de France

Pascal Rophé, direction

Entracte

entretien avec Julian Anderson

Julian Anderson (né en 1967) : The Comedy of Change London Sinfonietta

Oliver Knussen, direction

Enr. mars 2010

Ondine ODE 13132

Julian Anderson (né en 1967) : Etude n° 1 Peter Hill, piano

Delphian DCD 34141

Seconde partie

Dai Fujikura

Twin Tweets pour deux clarinettes (commande RF - CM)

Patrick Messina, clarinette

Christelle Pochet, clarinette

Pierre Boulez

Figures - Doubles - Prismes

Orchestre National de France

Pascal Rophé, direction

Après-concert

entretien avec Pascal Rophé et Dai Fujikura

David Hudry (né en 1978) : Introduction à Idavöllr – I. Niflheim Orchestre Philharmonique de Radio France

Pascal Rophé, direction

Col Legno WWE 40418

Dai Fujikura (né en 1977) : Ghost of Christmas Orchestre National d’Ile-de-France

Enrique Mazzola, direction

Enr. 17 décembre 2017 (Philharmonie de Paris)

enregistrement Radio France non commercialisé

Dai Fujikura (né en 1977) : Glorious Clouds Orchestre National d’Ile-de-France

Jamie Phillips, direction

Enr. 29 janvier 2019 (Philharmonie de Paris)

NoMadMusic