Festival Présences 2020 : "Written on Skin" de George Benjamin par l'Orchestre philharmonique de Radio France

"Written on skin", un opéra poignant basé sur une cruelle histoire médiévale provençale du début du 13ème siècle. Amant d'une dame Sermonde, Cabestaing aurait été tué par le seigneur Raimond de Castel-Roussillon, son mari jaloux, et son cœur offert en repas à la dame qui en serait morte...

En direct de la Philharmonie de Paris

Avant-concert

George Benjamin : Dream of the song, pour contre-ténor, chœur de femmes et orchestre

Bejun Mehta contre-ténor

Chœur de chambre néerlandais

Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam

George Benjamin direction

[Nimbus 2017]

Olivier Messiaen : O sacrum convivium

Chœur du King's College Cambridge

Stephen Cleobury direction

The Choir of King's college Cambridge

[2016]

Le concert

George Benjamin / Martin Crimp (textes)

Written on Skin

Ross Ramgobin baryton (Le Protecteur)

Georgia Jarman soprano (Agnès, sa femme)

Tim Mead contre-ténor (L'ange 1, Le Garçon)

Victoria Simmonds mezzo-soprano (L'ange 2, Marie)

Nicholas Sharratt ténor (L'ange 3)

Romina Lischka viole de gambe

Philip Alexander Marguerre harmonica de verre

Orchestre Philharmonique de Radio France

George Benjamin direction