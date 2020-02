Chœur de Radio France : Fauré, Poulenc, Duruflé. Maîtrise de Radio France : Bartók, Dutilleux, Brahms

Un concert autour de la musique vocale française avec trois grands classiques : Fauré, Poulenc, Duruflé, par le Chœur de Radio France. Puis la Maîtrise de Radio France interprétera des chants français, des folk songs venues d’Europe centrale ainsi que des œuvres de Bartók, Britten et Dutilleux.

Le concert #1

Concert donné le 20 octobre 2019 en l'Auditorium de la Maison de la Radio

Gabriel Fauré (1845-1924) : Cantique de Jean Racine, chœur à quatre voix mixtes et orgue opus 11 (1865)

Mathias Lecomte, orgue

Chœur de Radio France dirigée par Martina Batič

Pascal Dusapin (né en 1955) : Umbrae mortis (1997)

Chœur de Radio France dirigée par Martina Batič

Francis Poulenc (1899-1963) : Quatre motets pour un temps de pénitence FP 97 (1938-39)

1 Timor et tremor

2 Vinea mea electa

3 Tenebrae factae sunt

4 Tristis est anima mea

Claudine Margely, soprano

Chœur de Radio France dirigée par Martina Batič

Maurice Duruflé (1902-1986) : Requiem opus 9 (1947)

1 Introït

2 Kyrie

3 Domine Jesu Christe

4 Sanctus

5 Pie Jesu

6 Agnus Dei

7 Lux æterna

8 Libera me

9 In Paradisum

Isabelle Druet, mezzo-soprano

Mark Pancek, baryton

Mathias Lecomte, orgue

Chœur de Radio France dirigée par Martina Batič

Le concert #2

Concert donné le 19 novembre 2019 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris.

Traditionnel suédois (c. 1610)

Hemlig stod jag ("Secrètement, je me tenais un matin")

Susanne Rosenberg, arrangements

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Hugo Alfven (1872-1960) : Uti vår Hage (Dans notre prairie)

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Ralph Vaughan Williams : Five English Folk Songs 1 The dark eyed sailor

2 The spring time of the year

3 Just as the tide was flowing

4 The Lover's ghost

5 Wassail song

Géraldine Dutroncy piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Béla Bartók (1881-1945)

Vingt-sept chœurs à deux et trois voix Sz. 103 BB 111 (Extrait. 1935-36)

1 Levél az otthoniakhoz (À ma patrie)

2 Jaték (Chanson de la chandelle)

3 Leánynézö (Poursuie)

4 Héjja, Héjja, Karahéjja (Vautour, tour, tour)

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Vincent Manac'h (né en 1973)

Chansons de la pointe (2012-13)

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Johannes Brahms : Danses hongroises n°1 en sol mineur (1873)

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Traditionnel occitan : Joseph Canteloube (1879-1957) : Obal, din lou Limousi (Là-bas, dans le Limousin), extrait des Chants d'Auvergne (1ère série) (1924)

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Betsy Jolas, musique et livret (née en 1926)

Enfantillages (1956)

1 Jeu

2 Leçon du matin

3 Le bain

4 Sons

5 Chagrin

6 Leçon du soir

7 Ce jour

Matteo Cesari, flûte

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Traditionnel : Benjamin Britten (1913-1976) : Salley garden, extrait des Eight Folk Song Arrangements (1976)

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Henri Dutilleux (1916-2013)

Chansons de bord (Extraits. 1952)

1 Adieu, cher camarade (Tome 1, Trois chansons du gaillard d’avant, n°3)

2 Les filles de La Rochelle (Tome 2, Quatre chansons à virer, n°4)

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Traditionnel : Benjamin Britten (1913-1976)

O waly, waly The water is wide, I cannot get o'er, extrait des Eight Folk Song Arrangements

(1941)

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

Traditionnel : Benjamin Britten (1913-1976)

Quand j'étais chez mon père, extrait des Eight Folk Song Arrangements (1976)

Géraldine Dutroncy, piano

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

L'après-concert

Joseph Canteloube : Chants d'Auvergne (extraits)

Véronique Gens, soprano

Orchestre national de Lille

Jean-Claude Casadesus, direction

[Naxos 2004]

Le concert de demain

Présences 2020 #1 : Sir Benjamin dirige l'ONF : Pesson, Abrahamsen, Sinnhuber, mais aussi des œuvres du Maestro