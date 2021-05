Le 2e Concerto de Saint-Saëns : Cristian Măcelaru dirige l'Orchestre National de France & Bertrand Chamayou

Un programme dédié à la musique française, pour le retour du public dans les salles de concert ! Avec en ouverture, le 2e Concerto pour piano de Saint-Saëns - et Bertrand Chamayou en soliste - La Symphonie en ré de César Franck et l'Ouverture du Carnaval Romain de Berlioz. On attend plus que Vous !

20 mai 2021, Philharmonie de Paris : Cristian Măcelaru dirige l'Orchestre National de France, © Radio France / Benjamin François / RF