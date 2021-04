Deuxième Biennale Pierre Boulez : "Cummings " par l'Ensemble Intercontemporain, Les Métaboles et Léo Warynski

Léo Warynski dirige l'ensemble Intercontemporain et Les Métaboles dans un très beau programme associant le nom de Pierre Boulez à ceux de Palestrina, de Francesco Filidei et de François Meïmoun. Le chef échange en direct avec Arnaud Merlin à la suite de la diffusion de ce concert donné en janvier.

Programme du concert

Pierre Boulez (1925-2016)

Cummings ist der Dichter

Les Métaboles

Ensemble Intercontemporain

Léo Warynski, direction

John Cage a attiré l’attention de Pierre Boulez sur l'oeuvre de Cummings dès 1952 lorsque le compositeur séjournait à New York. Il y a dans cette pièce, pour seize voix et ensemble instrumental, une très belle idée de correspondance entre la découpe du poème sur la page imprimée et les blocs sonores de la partition, entre le son et le sens ainsi qu'entre le son et le bruit. La première version date de l’année 1970 mais la pièce sera révisée en 1986 dans une volonté de rendre plus fluide le traitement des figures vocales.

Giovanni Pierluigi da Palestrina (c.1525-1594)

Stabat Mater pour double chœur

Les Métaboles

Léo Warynski, direction

Cette partition à double chœur date de la fin du 16ème siècle. Nous sommes ici au cœur du développement de la musique polychorale (à plusieurs chœurs). Le compositeur joue sur l’alternance et l’écho, entre la réponse et la fusion. Quant à la mise en musique du texte, Constance Luzzati, qui a signé le texte du programme, insiste avec raison sur la sobriété et la pudeur du style.

Francesco Filidei (né en 1973)

Requiem

Les Métaboles

Ensemble Intercontemporain

Léo Warynski, direction

Le Requiem de Francesco Filidei pour chœur et 17 instruments a été commandé par l’Ensemble Intercontemporain, l’ensemble vocal Les Métaboles et la Casa da Música de Porto où il a été créé le 20 octobre dernier. La création française de cette pièce constitue une étape importante dans le rapport très fort à l’histoire qu’entretient le compositeur italien Francesco Filidei insistant sur la nécessité de la confrontation destructrice avec cette tradition pour pouvoir la reconstruire et imaginer ensuite quelque chose de nouveau. Comme Francesco Filidei le déclare à Thomas Vergracht, il s’agit d’habiter ce fantôme de l’intérieur. Nous pouvons d'ailleurs retrouver des références à la théâtralité de Verdi dans le Dies irae, au contrepoint et à la numérologie marquée par Ligeti dans le Kyrie, ou encore à l’harmonie de Duruflé dans l’Introït.

François Meïmoun (né en 1979)

Artaud au Mexique

Ensemble Intercontemporain

Léo Warynski, direction

Cette création mondiale, commandée par l’Ensemble Intercontemporain, est inspirée par Antonin Artaud et son voyage au Mexique. Ce dernier évoque dans son poème le rite du soleil chez les Indiens tarahu-maras auquel il a assisté en 1936 lors de son voyage au Mexique. Il s’agit d’un rite de transe qui implique la prise d’une drogue hallucinogène tirée du peyotl. La pièce de François Meïmoun n’utilisant pas le texte d’Artaud, il faut chercher l’effet que produit ce texte sur le compositeur.

Equipe de réalisation : Prise de son : Laurent Fracchia, Loïc Duros, Andréas Jaffré, Alain Piet / Musicien metteur en ondes : Alice Legros / Réalisateur : Jean-Charles Diéval

Après-concert : entretien avec Léo Warynski

Vytautas Miskinis (né en 1954)

O salutaris hostia

-Les Métaboles,

- Léo Warynski, direction

Enregistré en novembre 2013 (Paris, Lycée Saint-Louis)

Brilliant Classics 95080

Henry Purcell (1659-1695)

Remember not, Lord, our offences

Jonathan Harvey (1939-2012)

Remember, O Lord

-Les Métaboles,

- Léo Warynski, direction

Enregistré en septembre 2019 (Abbaye)

NoMadMusic NMM089D

Fausto Romitelli (1963-2004)

Domeniche alla periferia dell’impero. Prima domenica

- Ensemble Multilatérale,

- Matteo Cesari, flûte

- Bogdan Sydorenko, clarinette

- Pieter Jansen, violon

- Pablo Tognan, violoncelle

- Léo Warynski, direction

Enregistré en juin 2019 (Gennevilliers)

L’Empreinte digitale ED13260

Yann Robin (né en 1974)

Papillon noir (livret de Yannick Haenel) (extrait)

- Elise Chauvin, voix

- Les Métaboles,

- Ensemble Multilatérale,

- Léo Warynski, direction

Document du compositeur

Frank Zappa (1940-1993)

200 Motels – The Suites (1971) (extrait)

- Lionel Peintre, L’Animateur TV (Cowboy Burt)

- Marina Ruiz, Janet (La Journaliste)

- Aliénor Feix, Lucy (Donovan)

- Dominic Gould, Frank (Larry the Dwarf, Jeff)

- Zachary Wilder, Mark

- Nicholas Scott, Howard

- Mélanie Boisvert, La Soprano solo

- Nicholas Isherwood, Rance (Ginger)

- The HeadShakers,

- Les Percussions de Strasbourg,

- Les Métaboles,

- Orchestre philharmonique de Strasbourg,

- Frank Zappa, musique et texte

- Antoine Gindt, mise en scène

- Léo Warynski, direction

Enregistré le 21 septembre 2018 (Strasbourg, Zénith, festival Musica)

Bande Radio France

