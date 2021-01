2021, on fête Saint-Saëns et Stravinski !

Camille Saint-Saëns : Concerto pour violoncelle et orchestre n°1 en la mineur op.33

Tatjana Vassiljeva violoncelle

Orchestre National de France dirigé par Daniele Gatti

enregistré le 07-1-2010 au théâtre des Champs-Elysées à Paris

Camille Saint-Saëns : Samson et Dalila (3ème acte)

Marie-Nicole Lemieux, Roberto Alagna, Laurent Naouri

**Chœur de Radio France *et* Orchestre National de France**

Mikhail Tatarnikov, dir.

enregistré le 12-6-2018 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

Camille Saint-Saëns : Le Timbre d'argent (1er acte)

Raphaëlle Delaunay, Edgaras Montvidas, Hélène Guilmette, Tassis Christyannis, Jodie Devos... Accentus et Les Siècles dirigés par François-Xavier Roth

enregistré à l'Opéra-Comique le 02-7-2017

Ma théorie, en matière de théâtre, est celle-ci : je crois que le drame s’achemine vers une synthèse de différents styles, le chant, la déclamation, la symphonie réunis dans un équilibre permettant au créateur l’emploi de toutes les ressources de l’art, à l’auditeur la satisfaction de tous ses légitimes appétits. C’est cet équilibre que je cherche, et que d’autres trouveront certainement. Ma nature et ma raison me poussent également à cette recherche, et je ne saurais m’y soustraire. C’est pour cela que je suis renié tantôt par les wagnéristes, qui méprisent le style mélodique et l’art du chant, tantôt par les réactionnaires, qui s’y cramponnent au contraire et considèrent la déclamation et la symphonie comme accessoires.(« Proserpine : une lettre de M. Camille Saint-Saëns », le Ménestrel, 17 avril 1887.)