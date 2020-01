La 10e Symphonie de Ludwig van Beethoven / Pierre Henry en création mondiale à la Philharmonie de Paris

En 1974, une analyse minutieuse et "musicologique" des particularités et des constantes de l’écriture beethovenienne a mis à jour des trajectoires, des liens possibles, des "raccords", des ponts d’une symphonie à l’autre. Mais attention ! Je n’aime pas tout dans ses symphonies. Je n’ai pris que ce qui me plaisait. (Pierre Henry)

Ludwig van Beethoven (1770-1825) / Pierre Henry (1927-2017)

Dixième Symphonie - Création de la version symphonique en huit mouvements

1 Allegro con brio

2 Scherzo

3 Allegro molto

4 Andante

5 Rondo

6 Presto

7 Comme une fantaisie

8 Finale

D’après la version originale conçue à partir de 1966, réalisée entre 1974 et 1979, créée en 1979 à la Beethovenhalle de Bonn

Après ce travail, qui a duré un an, j’ai eu un moment de panique et j’ai tout arrêté. Je me suis dit : "Les gens vont hurler ! Et si je rajoutais des sons à moi ? Mais ils masqueraient la présence de Beethoven."