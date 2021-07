Camille Saint-Saëns (3/8) : Samson et Dalila

« Mon cœur s’ouvre à ta voix, comme s’ouvrent les fleurs aux baisers de l’aurore… » Combien de chanteuses ont interprété cet air de Samson et Dalila, d’une sensualité toujours délicieuse ?

A l’instar de la Bacchanale du troisième acte, c’est aussi un arbre superbe qui cache une forêt de merveilles dans cet opéra créé à Weimar en 1877, dix ans après le début de sa composition.

Exposition

Camille Saint-Saëns : un esprit libredu 25 juin au 10 octobre 2021

Bibliothèque-musée de l’Opéra / Palais Garnier (Paris)

La Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris célèbrent le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) à travers l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre, première grande rétrospective consacrée à ce musicien. On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de 600 œuvres, dont 13 opéras. Il fut à la fois un pianiste virtuose, un compositeur de génie et l’un des meilleurs représentants de la culture française.

A travers plus de 200 pièces - manuscrits musicaux, correspondances, photographies, objets, tableaux, maquettes de décors et de costumes -, l’exposition mène à la redécouverte d’un artiste étonnant, figure marquante de notre histoire culturelle mais aussi esprit libre.

Camille Saint-Saëns en festival

Les Chorégies d'Orange, du 18 juin au 31 juillet 2021

Bibliographie

Saint-Saëns au fil de la plume de Saint-Saëns et Karol Beffa (Auteur)

Éditeur ‏ : ‎ PREMIERES LOGES

Programmation musicale

Camille Saint Saëns - Matthew Bellamy / Ferdinand Lemaire

I belong to you / Samson et Dalila : Mon cœur s'ouvre à ta voix (Acte II Sc 3) Air de Dalila Muse

Matthew Bellamy (chant, guitare électrique et piano) Chris Wolstenholme (basse électrique) Dominic Howard (percussions et synthétiseurs)

WEA INTERNATIONAL 025646874374

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire

Samson et Dalila :

Dieu d'Israël (Acte I Sc 1) Chœur des Hébreux

Arrêtez ô mes frères (Acte I Sc 1) Samson et Chœur des Hébreux

Placido Domingo (ténor) Samson

Chœur de l'Orchestre de Paris

Orchestre de Paris

Daniel Barenboim (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 413297-2

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire

Samson et Dalila :

Je viens célébrer la victoire (Acte I Sc 6) Dalila Samson le vieil hébreu

Danse des prêtresses de Dagon (Acte I Sc 6) (instrumental)

Printemps qui commence (Acte I Sc 6) Dalila le vieil hébreu

Rita Gorr (mezzo-soprano) Dalila / Jon Vickers (ténor) Samson / Anton Diakov (basse) Un vieillard hébreu

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris Georges Prêtre, direction

EMI 7478958

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire

Samson et Dalila : Il faut pour assouvir ma haine (Acte II Sc 2) Dalila le grand prêtre

Shirley Verrett (mezzo-soprano) Dalila / Robert Massard (baryton) Le grand prêtre /

Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan Georges Prêtre (direction)

OPERA D'ORO OPD-1175

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire Samson et Dalila :

En ces lieux malgré moi (Acte II Sc 3) Samson Dalila

Qu'importe à mon cœur désolé (Acte II Sc 3) Samson Dalila

Waltraud Meier (mezzo-soprano) Dalila / Placido Domingo (ténor) Samson

Orchestre de l'Opéra Bastille Myung Whun Chung (direction)

EMI 7544702

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire

Samson et Dalila : Mon cœur s'ouvre à ta voix (Acte II Sc 3) Air de Dalila

Maria Callas (soprano) Dalila

Orchestre National de la Radiodiffusion Française Georges Prêtre (direction)

WARNER CLASSICS 0825646340088

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire

Samson et Dalila : Mais non que dis-je hélas (Acte II Sc 3) Dalila Samson

Hélène Bouvier (mezzo-soprano) Dalila / José Luccioni (ténor) Samson

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris Louis Fourestier (direction)

EMI 5652632

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire

Samson et Dalila : Vois ma misère hélas (Acte III) Air de Samson

Georges Thill (ténor)

Orchestre Philippe Gaubert Philippe Gaubert (direction)

EMI 7671032

Camille Saint Saëns / Ferdinand Lemaire Samson et Dalila :

Salut salut au juge d'Israël (Acte 3) Grand prêtre Samson Dalila chœur

Gloire à Dagon vainqueur (Acte 3) Grand prêtre Samson Dalila chœur

Ernest Blanc (baryton) Le grand prêtre

Chœur de la Radio Néerlandaise Orchestre Symphonique de la Radio Néerlandaise Jean Fournet (direction)

OPERA D'ORO OPD-1405