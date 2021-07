Camille Saint-Saëns (2/8) : L'orientalisme

En 1873, pour des raisons de santé, Camille Saint-Saëns se rendit pour la première fois en Algérie. Le coup de foudre fut immédiat pour ce pays qui recueillera son dernier souffle en 1921.

Ses nombreux séjours au Maghreb, mais aussi en Asie, vont lui inspirer des partitions d’un orientalisme certes dénué de toute démarche « ethnomusicologique », mais toujours séduisant dans ses colorations exotiques. Dans une lettre de 1902 à son éditeur Jacques Durand, Saint-Saëns se présentera même comme« l’orientaliste de la musique ».

Exposition

Camille Saint-Saëns : un esprit libredu 25 juin au 10 octobre 2021

Bibliothèque-musée de l’Opéra / Palais Garnier (Paris)

à réécouter AUDIO 2 min émission Musique connectée Saint-Saëns s’expose à l’Opéra de Paris

La Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris célèbrent le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) à travers l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre, première grande rétrospective consacrée à ce musicien.

On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de 600 œuvres, dont 13 opéras. Il fut à la fois un pianiste virtuose, un compositeur de génie et l’un des meilleurs représentants de la culture française.

A travers plus de 200 pièces - manuscrits musicaux, correspondances, photographies, objets, tableaux, maquettes de décors et de costumes -, l’exposition mène à la redécouverte d’un artiste étonnant, figure marquante de notre histoire culturelle mais aussi esprit libre.

Camille Saint-Saëns en festival

Classique au Vert, du 30 juin au 8 septembre 2021

à réécouter événement Classique au Vert, du 30 juin au 8 septembre 2021

Camille Saint-Saëns en vidéo

Saint-Saëns : Concerto pour piano et orchestre n°5 en fa majeur op.103, L'Egyptien (Keigo Mukawa)

Bibliographie

Croquer Saint-Saëns - Une histoire de la représentation du musicien par la caricature

Auteur : Stéphane Leteuré

Edition : Actes Sud

Des années 1860 jusqu’à sa disparition en 1921, Camille Saint-Saëns est l’objet, voire l’auteur, d’un grand nombre de caricatures. Aux côtés des écrivains et des hommes politiques, il figure parmi les célébrités dont les portraits-charges accompagnent la médiatisation.

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : Aquarium – grande fantaisie zoologique pour ensemble instrumental

Henri Demarquette (violoncelle) Boris Berezovsky (piano) Brigitte Engerer (piano)

Solistes de l'Ensemble Orchestral de Paris

MIRARE MIR 108

Camille Saint-Saëns

Mélodies du Japon : 2. Petite colline de sable (Sunayarna) - pour violoncelle et piano

André Navarra (violoncelle) Annie d'Arco (piano)

CALLIOPE CAL9818

Camille Saint-Saëns

Orient et occident op 25 - version pour orchestre de 1870

Orchestre de la Philharmonie du Wurtemberg Ola Rudner (direction)

ARS PRODUKTION ARS 38 127

Camille Saint-Saëns / Louis Gallet

La princesse jaune op 30 : Ah quel nuage d'or (Duo Léna Kornelis)

Maria Costanza Nocentini (soprano) Carlo Allemano (ténor)

Choeur Cantemus Orchestre de la Suisse Italienne Francis Travis (direction)

CHANDOS CHAN 9837

Camille Saint-Saëns

Samson et Dalila : Bacchanale (Acte III Sc 2)

Orchestre de Paris Daniel Barenboim (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 2 531 331

Camille Saint-Saëns

Suite algérienne opus 60 : Rapsodie Mauresque, Allegretto non troppo

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo David Robertson (direction)

VALOIS Val 4688

Camille Saint-Saëns

Africa op 89 - fantaisie pour piano et orchestre

Jean-Philippe Collard (piano)

Orchestre Philharmonique Royal de Londres André Previn (direction)

EMI 7497572

Camille Saint-Saëns / Armand Renaud

6 mélodies persanes op 26 : Tournoiement songe d'opium op 26 n°6

Stéphane Degout (baryton) Hélène Lucas (piano)

NAIVE RECORDS V 5209

Camille Saint-Saëns

Caprice arabe pour 2 pianos op 96

Christian Ivaldi (piano) Noël Lee (piano)

ARION ARN 68011

Camille Saint-Saëns

Souvenir d'Ismaïlia op 100

Marylène Dosse (piano)

VOX BOX CD5X 3607

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°5 en Fa Maj op 103 (L'Egyptien) : 2. Andante

Sviatoslav Richter (piano)

Orchestre des Jeunes de Moscou Kiril Kondrachine (direction)

MELODIYA (URSS) 74321 29466 2

Camille Saint-Saëns

Parysatis : Le rossignol et la rose (Acte II) Air du rossignol - pour soprano et orchestre

Natalie Dessay (soprano)

Berliner Sinfonie Orchester Michael Schonwandt (direction)

EMI 5565652