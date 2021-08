Camille Saint-Saëns (5/8) : Dieux et démons

S’il fut pendant vingt ans l’organiste titulaire de La Madeleine à Paris, Saint-Saëns prit de grandes distances avec le catholicisme de son enfance.

Ce qui ne l’a pas empêché de laisser à la postérité des musiques sacrées de toute beauté, comme son Requiem ou son Oratorio de Noël. Ce qui ne l’a pas empêché non plus de jouer avec la mort et les démons, dans sa célèbre et toujours savoureuse Danse macabre.

Exposition

Camille Saint-Saëns : un esprit libre du 25 juin au 10 octobre 2021

Bibliothèque-musée de l’Opéra / Palais Garnier (Paris)

La Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris célèbrent le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) à travers l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre, première grande rétrospective consacrée à ce musicien. On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de 600 œuvres, dont 13 opéras. Il fut à la fois un pianiste virtuose, un compositeur de génie et l’un des meilleurs représentants de la culture française.

A travers plus de 200 pièces - manuscrits musicaux, correspondances, photographies, objets, tableaux, maquettes de décors et de costumes, l’exposition mène à la redécouverte d’un artiste étonnant, figure marquante de notre histoire culturelle mais aussi esprit libre.

Camille Saint-Saëns en festival

BWd12 : Festival de musique de chambre à Saint-Victor-sur-Loire, du 27 au 29 août 2021

Bibliographie

Saint-Saëns de Jacques Bonnaure (Auteur), Jean-François Heisser (Préface)

Éditeur ‏ : ‎ Actes Sud

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns / Henri Cazalis

Danse Macabre

José van Dam (baryton-basse)

Jean-Philippe Collard (piano)

EMI 754182

Camille Saint Saëns

Danse macabre op 40 - poème symphonique

Lorin Maazel (violon)

Orchestre National de France

Lorin Maazel (direction)

CBS MYK 42610

Camille Saint Saëns

Improvisation op 150 n°7 - pour orgue

Vincent Genvrin (orgue)

EDITIONS HORTUS HORTUS 015

Camille Saint Saëns

Sonate n°1 en ut min op 32 : 2. Andante tranquillo sostenuto - pour violoncelle et piano

Roland Pidoux (violoncelle)

Jean Hubeau (piano)

MUSIFRANCE 2292-45991-2

Camille Saint Saëns

Messe op 4 : Kyrie - pour solistes chœur et orgues

Simon Colston (soprano) Anthony De Rivaz (contre-ténor) John Vickers (contre-ténor) Trevor Owen (ténor) Brian Harvye (basse)

Roy Massey (grand orgue)

Paul Trepte (petit orgue)

Chœur de la Cathédrale de Worcester

Donald Hunt (direction)

DECCA ELOQUENCE 4828798

Camille Saint Saëns

Oratorio de Noël op 12 : 7. Tecum principium

Antonia Bourvé (soprano) Marcus Ullmann (ténor) Jens Hamann (Baryton)

Romano Giefer (orgue)

Les Favorites Holger Speck (direction)

CARUS 83.352

Camille Saint Saëns

Le rouet d'Omphale op 31 - poème symphonique

Orchestre National de France

Seiji Ozawa (direction)

WARNER CLASSICS 0825646139514/20

Camille Saint Saëns

Le Déluge op 45 : Prélude - arrangement pour violon et piano

Jacques Thibaud (violon)

Georges de Lausnay (piano)

La Voix de son maître 7610551

Camille Saint Saëns / Louis Gallet

Le déluge op 45 : 2. L'arche et le déluge

Daniel Galvez-Vallejo (ténor)

Choeur Régional Vittoria d'Ile de France

Orchestre National d'Ile de France

Jacques Mercier (direction)

Adda 581261

Camille Saint Saëns

Requiem op 54 : 8. Agnus Dei - pour soprano double chœur quintette à cordes 4 vents harpe et orgue

Pascale Mélis (orgue)

Madrigal de Paris

Ensemble Jeunes Solistes de Boulogne

Pierre Calmelet (direction)

SM CLASSIQUE D3094

Camille Saint-Saëns

Prélude et fugue en UT Maj op 109 n°3 : 1.Prélude / 2. Fugue

Ben van Oosten (orgue)

MDG 316 1767-2

Camille Saint-Saëns

Symphonie n°3 en UT Min op 78 : 2b. Maestro - pour orchestre avec orgue

Philippe Lefèbvre (orgue)

Orchestre National de France Seiji Ozawa (direction)

EMI CDC 7474772

Camille Saint Saëns / Georges Docquois

La cendre rouge op 146 : 5. Pâques

Tassis Christoyannis (baryton)

Jeff Cohen (piano)

LITTLE TRIBECA AP132