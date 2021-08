Camille Saint-Saëns (8/8) : Antiquité et Moyen Age

En 1920, quelques mois avant sa mort, Saint-Saëns fut reçu en Grèce comme un chef d’état, et médita longuement sur le Parthénon d’Athènes. Nombre de ses partitions parcourent l’Antiquité, mais aussi le Moyen-Âge, pour un voyage vers l’ailleurs, comparable à l’orientalisme précédemment évoqué.

Moyen-Âge authentique de Charles d’Orléans dans ses Vieilles chansons, ou Moyen-Âge fantasmé comme dans Le Pas d’armes du roi Jean de Victor Hugo, son poète préféré. Et surtout l’Antiquité déjà abordée dans Samson et Dalila, et que l’on retrouve dans ses poèmes symphoniques Phaéton ou La Jeunesse d’Hercule.

Exposition

Camille Saint-Saëns : un esprit libre du 25 juin au 10 octobre 2021

Bibliothèque-musée de l’Opéra / Palais Garnier (Paris)

La Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris célèbrent le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) à travers l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre, première grande rétrospective consacrée à ce musicien. On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de 600 œuvres, dont 13 opéras. Il fut à la fois un pianiste virtuose, un compositeur de génie et l’un des meilleurs représentants de la culture française. A travers plus de 200 pièces - manuscrits musicaux, correspondances, photographies, objets, tableaux, maquettes de décors et de costumes -, l’exposition mène à la redécouverte d’un artiste étonnant, figure marquante de notre histoire culturelle mais aussi esprit libre.

