Camille Saint-Saëns (7/8) : Le piano

Nous parcourons aujourd’hui quelques partitions écrites pour le clavier, comme ses majestueuses Variations pour deux pianos sur un thème de Beethoven, certaines de ses remarquables Etudes, sans oublier son Quatrième Concerto pour piano, le plus inspiré des cinq.

Programmation musicale

Camille Saint Saëns,Le carnaval des animaux : Pianistes / Fossiles

Michel Galabru, récitant

Luis Ascot & Michela Cioccari, piano

Quatuor Sine Nomine :

Patrick Genet, violon / François Gottraux, violon / Nicolas Pache, alto / Marc Jaermann, violoncelle / Michel Veillon, contrebasse

JörgLingenberg, flûte traversière

Gergely Süto, clarinette

Maxime Favrod, percussions

CASCAVELLE VEL 1051

Camille Saint Saëns, Improvisation pour piano sur le final de l'acte I de l'opéra Samson et Dalila

Camille Saint Saens, piano mécanique

DAL SEGNO DSPRCD 009

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Camille Saint Saëns, Etude en forme de valse en ré bémol Maj op 52 n°6

Alfred Cortot, piano

EMI CLASSICS 50999 704915 2 4

Ludwig van Beethoven, Sonate n°18 en Mi bémol Maj op 31 n°3 : 3. Menuetto - moderato e grazioso - pour piano

Stephen Kovacevich, piano

EMI 5627052

Camille Saint Saëns

Variations en mi bémol Maj sur un thème de Beethoven op 35 - pour 2 pianos

Philippe Entremont, piano

Gaby Casadesus, piano

Sony Classical 88697 52307 2/2

Camille Saint Saëns

Mazurka pour piano n°3 en si min op 66

Bertrand Chamayou, piano

ERATO 190295634261

Camille Saint Saëns

Allegro appassionato en ut dièse min op 70 – pour piano et orchestre

Louis Lortie, piano

Orchestre Philharmonique de la BBC

Edward Gardner, dir.

CHANDOS CHAN 20038

Camille Saint Saëns

Rapsodie d'Auvergne op 73 - pour piano et orchestre

Gabriel Tacchino, piano

Orchestre Symphonique de Radio-Télé-Luxembourg

Louis de Froment, dir.

VOX BOX CD3X 3028

Camille Saint Saëns

Valse nonchalante en ré bémol Maj op 110 – pour piano

Anne Queffélec, piano

MIRARE MIR320

Camille Saint Saëns

6 études pour piano op 111 : 1. Tierces majeures et mineures / 2. Traits chromatiques

François René Duchâble, piano

EMI 7637292

Camille Saint-Saëns

6 études pour piano op 111 : 4. Les cloches de Las Palmas

Bertrand Chamayou, piano

ERATO 190295634261

Camille Saint Saëns

Concerto pour piano n°4 en ut min op 44 : 1. Allegro - Andante

Robert Casadesus, piano

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, dir.

SONY 5033972

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis 1896, Camille Saint-Saëns crée son Concerto pour piano n°5

Vidéo

Saint-Saëns : Concerto pour piano et orchestre n°2, joué par Fazil Say

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Exposition

Camille Saint-Saëns : un esprit libre du 25 juin au 10 octobre 2021

Bibliothèque-musée de l’Opéra / Palais Garnier (Paris)

La Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris célèbrent le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) à travers l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre, première grande rétrospective consacrée à ce musicien.

On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de 600 œuvres, dont 13 opéras. Il fut à la fois un pianiste virtuose, un compositeur de génie et l’un des meilleurs représentants de la culture française.

A travers plus de 200 pièces - manuscrits musicaux, correspondances, photographies, objets, tableaux, maquettes de décors et de costumes -, l’exposition mène à la redécouverte d’un artiste étonnant, figure marquante de notre histoire culturelle mais aussi esprit libre.