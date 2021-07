Camille Saint-Saëns (4/8) : Autres opéras

Camille Saint-Saëns se rêvait en grand compositeur d’opéras, comme son rival Jules Massenet, mais la postérité n’a vraiment retenu que Samson et Dalila.

Pourtant, l’auteur du Carnaval des Animaux nous a laissé bien d’autres partitions lyriques, certes inégales, mais qui recèlent de véritables trésors, comme dans Etienne Marcel, Henry VIII ou encore Les Barbares.

Exposition

Camille Saint-Saëns : un esprit libre du 25 juin au 10 octobre 2021

Bibliothèque-musée de l’Opéra / Palais Garnier (Paris)

La Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris célèbrent le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) à travers l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre, première grande rétrospective consacrée à ce musicien.

On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de 600 œuvres, dont 13 opéras. Il fut à la fois un pianiste virtuose, un compositeur de génie et l’un des meilleurs représentants de la culture française.

A travers plus de 200 pièces - manuscrits musicaux, correspondances, photographies, objets, tableaux, maquettes de décors et de costumes -, l’exposition mène à la redécouverte d’un artiste étonnant, figure marquante de notre histoire culturelle mais aussi esprit libre.

Bibliographie

Saint-Saëns de A à Z: Le compositeur - L'homme de Michel Hénaux (Auteur)

Éditeur ‏ : ‎ Independently published

Programmation musicale

Camille Saint Saëns

La princesse jaune op.30

Orchestre National Royal d'Ecosse Neeme Järvi (direction)

CHANDOS CHSA 5104

Camille Saint-Saëns / Jules Barbier - Michel Carré

Chanson napolitaine

Michel Dens (baryton)

Maria Scivittaro (mandoline)

Orchestre non identifié Georges Tzipin (direction)

EMI 767062

Camille Saint-Saëns / Jules Barbier - Michel Carré

Le timbre d'argent : Le Bonheur est chose légère (Acte II 1er tableau Sc 1)

Hélène Guilmette (soprano)

François-Marie Drieux (violon)

Les Siècles François Xavier Roth (direction)

BRU ZANE BZ 1041

Camille Saint Saëns / Louis Gallet

Etienne Marcel : O beaux rêves évanouis (Acte II) Air de Béatrix

Véronique Gens (soprano)

Orchestre de la Radio de Munich

Hervé Niquet (direction)

Alpha 153765

Camille Saint Saëns

Etienne Marcel : Valse (Acte III)

Orchestre Victoria

Guillaume Tourniaire (direction)

MELBA RECORDINGS MR 301130

Camille Saint Saëns / Léonce Détroyat - Paul Armand Silvestre

Henry VIII : Qui donc commande (Acte I) Air d'Henry VIII

Michel Dens (baryton)

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris

Pierre Dervaux (direction)

EMI 7631622

Camille Saint Saëns / Léonce Détroyat - Paul Armand Silvestre

Henry VIII : Reine je serai reine (Acte II) Air d'Anne

Elina Garanca (mezzo-soprano) Anne

Orchestre de la communauté de Valence

Roberto Abbado (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4795937

Camille Saint-Saëns

Henry VIII :

Danse de la Gipsy (Acte II)

La fête du houblon (Acte II)

Orchestre Victoria Guillaume Tourniaire (direction)

MELBA RECORDINGS MR 301130

Camille Saint Saëns / Léonce Détroyat - Paul Armand Silvestre

Henry VIII : Ô cruel souvenir (Acte IV) Catherine d'Aragon

Karine Deshayes (soprano) Catherine d'Aragon

Orchestre Victor Hugo

Jean-François Verdier (direction)

Klarthe KLA064D

Camille Saint-Saëns

Proserpine : Entracte (Acte IV) (instrumental) Orchestre de la radio de Munich Ulf Schirmer (direction)

EDICIONES SINGULARES ES1027

Camille Saint Saëns / Louis Gallet

Proserpine :

Puis-je croire que c'est bien vrai (Acte IV) Air de Sabatino

Frédéric Antoun (ténor) Sabatino

Vous ici (Acte IV) Duo Proserpine et Sabatino

Vos menaces madame (Acte IV) Angiola Proserpine Sabatino et Renzo

Véronique Gens (soprano) Proserpine Marie Adeline Henry (soprano) Angiola Frédéric Antoun (ténor) Sabatino Jean Teitgen (basse) Renzo

Chœur de la Radio Flamande

Orchestre de la Radio de Munich

Ulf Schirmer (direction)

EDICIONES SINGULARES ES1027

Camille Saint Saëns / Louis Gallet

Ascanio : La la la fiorentinelle (Acte II) Air de Scozzone - pour contralto et piano

Meyrianne Heglon (contralto)

Camille Saint Saëns (piano)

MALIBRAN-MUSIC CDRG 215

Camille Saint Saëns / Louis Gallet

Ascanio : La la la fiorentinelle (Acte II) Air de Scozzone

Régine Crespin (soprano)

Orchestre de la Suisse Romande

Alain Lombard (direction)

Decca 425524-2

Camille Saint Saëns / Lucien Augé de Lassus

Phryné : Un jour j'errais sur le rivage (Air de Phryné)

Andrée Esposito (soprano) Nadine Sautereau (soprano) Jean Mollien (ténor)

Orchestre Lyrique de l'ORTF

Tony Aubin (direction)

Chant du Monde LDC 278895/96

Camille Saint Saëns / Victorien Sardou - Pierre-Barthélémy Gheusi

Les barbares :

Ecoute tout se tait (Acte II) Duo Floria Marcomir

Que dirais-je (Acte II) Duo Floria Marcomir

Ah Vesta m'abandonne (Acte II) Duo Floria Marcomir

Catherine Hunold (soprano) Floria Edgaras Montvidas (ténor) Marcomir Chef barbare

Orchestre Symphonique Saint Etienne Loire

Laurent Campellone (direction)

EDICIONES SINGULARES ES 1017

Camille Sain Saëns

Hélène : Sc 7

Rosamund Illing (soprano) Hélène Steve Davislim (ténor) Pâris Orchestre Victoria Guillaume Tourniaire (direction)

MELBA MR 301114-2