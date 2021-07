Camille Saint-Saëns (1/8) : La virtuosité

Dès l’âge de dix ans, Saint-Saëns donnait son premier concert public en jouant le Troisième Concerto pour piano de Beethoven et le Quinzième de Mozart.

Cette virtuosité de pianiste, mais aussi d’organiste, il la mettra au service de ses compositions, non seulement pour les claviers, mais aussi pour le violon ou le violoncelle.. Cette virtuosité de pianiste, mais aussi d’organiste, il la mettra au service de ses compositions, non seulement pour les claviers, mais aussi pour le violon ou le violoncelle.

Exposition

Camille Saint-Saëns : un esprit libredu 25 juin au 10 octobre 2021

Bibliothèque-musée de l’Opéra / Palais Garnier (Paris)

La Bibliothèque nationale de France et l’Opéra national de Paris célèbrent le centenaire de la disparition de Camille Saint-Saëns (1835 – 1921) à travers l’exposition Saint-Saëns : un esprit libre, première grande rétrospective consacrée à ce musicien.

On lui doit Le Carnaval des animaux ou la Danse macabre, qui l’ont rendu extrêmement populaire ; mais Saint-Saëns composa pas moins de 600 œuvres, dont 13 opéras. Il fut à la fois un pianiste virtuose, un compositeur de génie et l’un des meilleurs représentants de la culture française.

A travers plus de 200 pièces - manuscrits musicaux, correspondances, photographies, objets, tableaux, maquettes de décors et de costumes -, l’exposition mène à la redécouverte d’un artiste étonnant, figure marquante de notre histoire culturelle mais aussi esprit libre.

Camille Saint-Saëns en festival

Festival Radio France Occitanie Montpellier - du 10 au 30 juillet 2021

à réécouter événement Festival Radio France Occitanie Montpellier - du 10 au 30 juillet 2021

Saint-Saëns en vidéo

Saint-Saëns : Les Tortues - La Faunothèque

Bibliographie

Croquer Saint-Saëns - Une histoire de la représentation du musicien par la caricature

Auteur : Stéphane Leteuré

Edition : Actes Sud

Des années 1860 jusqu’à sa disparition en 1921, Camille Saint-Saëns est l’objet, voire l’auteur, d’un grand nombre de caricatures. Aux côtés des écrivains et des hommes politiques, il figure parmi les célébrités dont les portraits-charges accompagnent la médiatisation.

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : Introduction et Marche royale du lion - grande fantaisie zoologique pour ensemble instrumental Pianistes – grande fantaisie zoologique pour ensemble instrumental / Le carnaval des animaux : Fossiles - grande fantaisie zoologique pour ensemble instrumental

Henri Demarquette (violoncelle) Boris Berezovsky (piano) Brigitte Engerer (piano)

Solistes de l'Ensemble Orchestral de Paris

MIRARE MIR 108

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux : Finale

Ami Flammer (violon) Jeanne Marie Conquer (violon) Jean Dupouy (alto) Alain Meunier (violoncelle) Gabin Lauridon (contrebasse) Philippe Pierlot (flûte traversière) Guy Dangain (clarinette) Didier Benetti (percussions) Viktoria Postikova (piano) Jean-François Heisser (piano)

Guennadi Rojdestvenski (direction)

MUSIFRANCE 2292-45772-2

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violon n°2 en Ut Maj op 58 : 1. Allegro moderato e maestoso - Cadence - A tempo più allegro

Andrew Wan (violon)

Orchestre Symphonique de Montréal

Kent Nagano (direction)

ANALEKTA AN28770

Camille Saint-Saëns

Introduction et rondo capriccioso pour violon et orchestre op 28

Shlomo Mintz (violon)

Orchestre Philharmonique d'Israël Zubin Mehta (direction)

DGG 4836326

Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano n°2 en sol min op 22 : 1.Andante sostenuto - Molto animato

Jeanne Marie Darré (piano)

Orchestre National de la RTF Louis Fourestier (direction)

EMI 5694702

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle n°1 en la mineur op 33 : 3. Tempo primo

Sol Gabetta (violoncelle)

Orchestre de la Radio de Munich Ari Rasilainen (direction)

RCA 8287675912

Camille Saint-Saëns

Sonate n°1 en ut min op 32 : 3. Allegro moderato - pour violoncelle et piano

Emmanuelle Bertrand (violoncelle) Pascal Amoyel (piano)

Harmonia Mundi HMC 901962

Camille Saint-Saëns

6 études op 52 : 1. Prélude / 2. Pour l'indépendance des doigts / 3. Prélude et fugue en fa mineur

François René Duchâble (piano)

EMI 7631592

Camille Saint-Saëns

Concerto pour violon n° 3 en si min op 61 : 1. Allegro non troppo

Augustin Dumay (violon)

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo Hikotaro Yazaki (direction)

EMI7478932

Camille Saint-Saëns

Havanaise op 83 - pour violon et orchestre

Henryk Szeryng (violon)

Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo Eduard Van Remoortel (direction)

Philips 420 887-2

Camille Saint-Saëns

6 études pour la main gauche op 135 pour piano : 4. Bourrée

Aldo Ciccolini (piano)

EMI CLASSIC 6858452