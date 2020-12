Trois livres évoquant les enjeux économiques du moment

Qu'il s'agisse de la France, ou même des Etats-Unis, une question majeure se pose. Comment appréhender le monde actuel après la crise sanitaire ? Quels sont les objectifs économiques pour cette nouvelle année à venir ? Une sélection de trois livres permettront d'éclairer le sujet.

Voici une petite sélection de livres, en guise de cadeau de noël. A défaut de l’ouverture des salles de spectacle, profitons de la possibilité d’aller en librairie, si possible dans une enseigne indépendante. Trois coup de cœur qui permettront de mieux comprendre les enjeux économiques du moment. Tout d’abord, le livre d’Eloi Laurent, économiste, professeur à Sciences-Po, avec "Et si la santé guidait le monde ? L’espérance de vie vaut mieux que la croissance », aux éditions Les Liens qui libèrent. La thèse d’Eloi Laurent est qu'aujourd’hui un indicateur comme le PIB, le produit intérieur brut, ne veut plus dire grand chose. Cela ne prend pas en compte les questions d’écologie, de bien-être des individus et ainsi de suite. Pour Eloi Laurent, l’espérance de vie est une mesure bien plus pertinente, pour voir comment se porte un pays, comment va sa population. Par exemple, on voit qu’aux Etats-Unis, l’espérance de vie a baissé ces dernières années à cause de la crise des opioides. En France, si l’espérance de vie augmente, l’espérance de vie en bonne santé, elle, stagne. Un livre à lire d’autant plus dans le contexte actuel de pandémie.

Direction les Etats-Unis

Après l’élection de Joe Biden, on souhaite que les choses changent Outre Atlantique. Le livre d’Ali Laïdi, aux éditions Actes Sud, s’intéresse au «Droit, nouvelle arme de guerre économique ». Avec les politiques de sanctions, l’Amérique empêchent aux entreprises européennes de faire du commerce avec des pays comme l’Iran et Cuba. Pour défendre des intérêts démocratiques ? Ce livre nous montre qu’il s’agit avant tout pour les Etats-Unis de faire la loi sur le monde économique. Une véritable enquête qui a obtenu le prix Turgot du meilleur livre d’économie financière de l’année. Espérons que l’élection du candidat démocrate va maintenant changer ce souverainisme économique qui tient l’Europe en laisse.

L'écologie au rendez-vous

C’est un petit opuscule d'à peine cent pages, aux éditions des Petits matins. «Après le libre échange » de Mathilde Dupré et Samuel Leré s’intéresse au commerce international face aux défis écologistes. Un livre qui dénonce les projets de traités comme le Tafta ou le Ceta, en décryptant ce que l’environnement a à perdre avec le libre-échange. Alors qu’on s’inquiète à l’échelle individuelle des questions de circuit-court et autres, ce livre voit lui à l’échelle du monde comment améliorer les échanges commerciaux. Pertinent et pas dogmatique. Trois livres donc idéal pour repenser, rêver une nouvelle approche du monde après la crise sanitaire.