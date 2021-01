Le secteur culturel en plein flou

Antoine Pecqueur revient sur la décision de Jean Castex de maintenir les lieux culturels fermés jusqu’à début février, au moins… Qu’engendre une telle annonce pour le secteur culturel ?

Le secteur est dans le flou le plus total. Faire et défaire semble être devenu le mot d’ordre des lieux de spectacle, des compagnies et des ensembles. La présence de Roselyne Bachelot à la conférence de presse de ce jeudi 7 janvier aurait été bienvenue.

A défaut, il aura donc fallu attendre le lendemain son interview chez nos confrères de France info pour obtenir quelques précisions. On s’acheminerait donc vers une éventuelle réouverture progressive, en différentes étapes : d’abord les musées, puis les cinémas et enfin les salles de spectacle. En raison de la présence d’artistes sur scène, le spectacle vivant est vu comme le plus risqué d’un point de vue sanitaire. Le risque est avant tout pour les artistes, car le public est masqué. Cela amènerait donc plutôt les salles de concert à une réouverture vers le printemps. Un an donc environ après le premier confinement.

Quelles pourraient être les conditions pour une réouverture des salles ?

En fin de semaine, 200 artistes ont publié une tribune en faveur du vaccin. C’est le directeur du Théâtre national de Strasbourg, Stanislas Nordey, qui est à l’origine de cet appel. Le but est de sortir au plus vite de la crise, en apportant le maximum de précaution. Mais cet appel pose une autre question : faudra-t-il obliger les spectateurs à être testé avant d’aller à un spectacle ? A Barcelone, le mois dernier, 500 participants à un concert ont été testés avant de rentrer dans la salle. A plus long terme, faudrait-il obliger les artistes et les spectateurs à être vacciné ? Des choix qui posent aussi des questions au regard de la Constitution.

Dans d'autres pays, des salles de spectacle résistent encore

Aujourd’hui, c’est la réouverture des salles dans un pays voisin de la France, le Luxembourg. Les concerts reprennent donc à la Philharmonie du grand Duché, avis aux intéressés. L’Espagne n’a pas fermé ses lieux culturels, n’y constatant aucun foyer endémique, avec bien-sûr un protocole sanitaire drastique en vigueur. La France, à l’instar de nombre d’autres pays européens, n’a pas souhaité jouer la carte de l’exception culturelle, sans doute aussi pour ne pas froisser d’autres secteurs, très importants électoralement, à commencer par la restauration.