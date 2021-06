Europe : le budget alloué à la culture s'envole

Ce matin Antoine Pecqueur s'intéresse aux financements européens de la culture. Le budget d’Europe creative, qui est le programme culture de l’Union européenne, connaît une hausse spectaculaire de 67%.

Le budget dédié aux affaires culturelles connaît une augmentation de 67%. Le budget passe d’1,4 milliard d’euros entre 2014 et 2020 à 2,4 milliards d’euros sur la période 2021-2027. Rappelons-le : les budgets européens s’inscrivent dans un cadre pluriannuel de sept ans. Le parlement européen l’a dit : il s’agit de soutenir le secteur culturel durement touché par la crise sanitaire. Une étude réalisée par EY montre en effet que le chiffre d’affaires de l’économie culturelle européenne a baissé de 31% entre 2019 et 2020. Une baisse comparable à celle qui touche l’aéronautique ou le tourisme.

Pour autant, il faut quelque peu relativiser cette hausse d’Europe creative…

En effet, il est intéressant de la mettre en perspective avec le budget global de l’Union, qui si on y ajoute le plan de relance économique, va dépasser les 1800 milliards d’euros sur cette période. Europe creative représente donc seulement 0,14%, le même pourcentage au final que sur le précédent exercice budgétaire. Cette hausse vient en fait compenser le fait que le plan de relance a lésé la culture. En effet, Bruxelles n’a pas obligé les pays membres qui reçoivent l’aide européenne à investir une partie de leurs sommes dans la culture. Le plan est contraignant sur l’écologie, la transition numérique, mais sur la culture il conseille aux états d’y consacrer 2% de leurs aides, mais sans que cela soit obligatoire. La culture reste l’apanage des états membres.

Où va l’argent d’Europe creative ?

Les 2,4 milliards sont répartis en différents champs. Le plus important, c’est le volet Media, qui concerne l’audiovisuel. Europe creative finance énormément de films. En effet, vous pouvez voir très souvent son logo sur les génériques ; le programme appelé culture, notamment dédié au spectacle vivant, est lui moins important. L’Europe, il faut le noter, annonce une hausse des taux de co-financements et la création d’un guichet unique pour faciliter les démarches ; réaliser un dossier d’aides de financement européens n’est pas une mince affaire. L’Europe met aussi en avant les thèmes comme l’inclusion, la parité, le social. A chaque fois, l’idée est de réunir à travers un projet culturel des acteurs de différents pays membres. Une gageure aujourd’hui vu les clivages politiques, en particulier avec les pays d’Europe de l’est, ceux du Groupe de Visegrad, profondément eurosceptiques. Comment réunir des politiques culturelles aussi différentes, entre propagande et résistance ? C’est à la fois le défi et les limites de la politique culturelle européenne.