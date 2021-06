Le Bach du dimanche 13 juin 2021

Au programme de cette 169e émission 3 nouveaux CD : l’Orchestre baroque de Brême et Néstor Fabián Cortés Garzón (Arcantus), les Variations Goldberg de Marcin Swiatkiewicz (Rubicon), les Six Brandebourgeois par Il Gusto barocco et Jörg Halubek (Berlin Classics) et l’actualité des concerts en France !

Détail de statue dans les jardins du Château de Schwerin, © Getty / Westend61