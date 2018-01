Le Bach du dimanche 7 janvier 2018

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Conseil de lecture

Jean-Pierre Grivois, Entre les notes de Bach (Bach par lui-même, roman), Paris, Editions Héloïse d’Ormesson, 2016

Conseil discographique

« Bach de ville en ville » Coffret de 5 disques RTBF / Musiq3 / Outhere 2017 OUT 686 (2017)

Programmation musicale

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour basson et cordes (d’après BWV 169)

2. Siciliano

Sergio Azzolini, fagott

Académie de chambre de Potsdam, Sergio Azzolini (dir.)

Disque : Sony Classical 88697483972 (2009)

♫Jean-Sébastien BACH

Concerto pour hautbois et cordes (d’après BWV 156)

2. Adagio

Giovanni de Angeli, hautbois

Académie de chambre de Potsdam, Sergio Azzolini (dir.)

Disque : Sony Classical 88697483972 (2009)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 124 “Meinem Jesum lass ich nicht”

1. Chœur “Meinem Jesum lass ich nicht” 3’44

2. Récitatif de tenor “Solange sich ein Trofen Blut” 0’45

3. Air de ténor « Und wenn der harte Todesschlag » 4’18

4. Récitatif de basse « Doc hach welch schweres Ungemach » 0’57

5. Duo soprano et contralto « Entziehe dich eilends mein Herze der Welt » 3’51

6. Choral “Hesum lass ich nicht von mir” 0’59

Lisa Larsson, soprano

Annette Markert, contralto

Christoph Prégardien, ténor

Klaus Mertens, basse

Chœur et orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Erato 8573-85842-2 (2001)

♫ Jean-Sébastien BACH

Prélude de Choral « Allein Gott in der Höh sei Ehr » BWV 715

Bernard Foccroulle, orgue

Orgue Schnitger de l’Eglise Saint-Jacques à Hambourg

Disque : Ricercar RIC 189

♫ Jean-Sébastien BACH

Caprice sur le départ du frère Bien-Aimé BWV 992

5. Air du cor du postillon

6. Fugue à l’imitation du cor du postillon

Céline Frisch, clavecin

Clavecin allemand d’Anthony Sidey

Disque : ALPHA 149 (2009)

♫ Jean-Sébastien BACH

Prélude et Fugue en ut mineur BWV 549a

Bernard Foccroulle, orgue

Orgue Schnitger de l’Eglise Saint-Jacques à Hambourg

Disque : Ricercar RIC 189

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 131 « Aus der Tiefe, rufe ich, Herr, zu dir »

3. Choeur “Ich harre des Herrn”

Greta De Reyghere, soprano

James Bowman, contre-ténor

Guy De Mey, ténor

Max van Egmond, basse

Ricercar Consort, Philippe Pierlot (dir.)

Disque : Ricercar RIC 295

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 974 (d’après Benedetto Marcello)

2. Larghetto

Guy Penson, clavecin

Disque : Ricercar RIC 038014

♫ Jean-Sébastien BACH

Suite n° 3 en ré majeur BWV 1068 (version de Weimar)

2. Air

Ensemble Il Fondamento, Paul Dombrecht (dir.)

Disque : Fuga Libera FUG580 (2011)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 12 « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen »

2. Choeur « Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen »

Vox Luminis, Lionnel Meunier (dir.)

Disque : ALPHA 258 (2016)

♫ Jean-Sébastien BACH

Invention en ut majeur BWV 772

Elisabeth Joyé, clavecin

Disque : ALPHA 034

♫ Jean-Sébastien BACH

Concerto pour deux violons en ré mineur BWV 1043

1. Vivace

Café Zimmermann, Pablo Valetti (dir.)

Pablo Valetti, Amandine Beyer, violons solos

Disque : ALPHA 048 (2003)

♫ Jean-Sébastien BACH

Partita pour flûte seule en la mineur BWV 1013

3. Sarabande

François Lazarevitch, flûte traversière

Disque : ALPHA 186 (2013)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate profane BWV 202 « Weichet nur betrübte Schatten »

Récitatif et air en Gavotte « Sehet in Zufriendenheit »

Ricercar Consort

Greta De Reyghere, soprano

Marcel Ponseele, hautbois

Disque : Ricercar RIC 061041

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 207 : « Vereinigte Zwietracht Der Wechselnden Saiten »

Chœur « Kortte Lebe, Kortte Blühe »

Monika Frimmer, soprano

Robin Blaze, alto

Markus Schafer, ténor

Stephen Macleod, basse

Chantres du Centre de Musique Baroque de Versailles

Café Zimmermann, Gustav Leonhardt (dir.)

Disque : ALPHA 815/5 (2007)

