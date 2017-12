Le Bach du dimanche 31 décembre 2017

Générique de l'émission

La musique du générique de l'émission est un extrait de Beyond Bach, un morceau composé pour le piano par Gabriela Montero à partir du style de Jean-Sébastien Bach. Née à Caracas (Vénézuela) en 1970, la grande pianiste Gabriela Montero est très connue pour ses improvisations. Elle a consacré un album entier à des improvisations et des compositions à partir de la musique de Bach : "Bach and Beyond" Label EMI Classics 2006 (réf.094635747720).

Programmation musicale

♫ Dietrich Buxtehude

Cantate BuxWV 13 : « Das neugeborne Kindelein »

Siri Thornhill, soprano

Bogna Bartosz, alto

Jörg Dürmüller, ténor

Klaus Mertens, basse

Orchestre baroque d’Amsterdam, Ton Koopman (dir.)

Disque : Challenge Classics CC72250 (2010)

♫ Jean-Sébastian BACH

Variations canoniques sur le choral de Noël « Vom Himmel hoch da komm ich her » BWV 769

Maud Gratton, orgue

Orgue Silbermann (1737) de la Friedenskirche à Ponitz (Allemagne)

Disque : ALPHA LPH 021 (2016)♫ Jean-Sébastien BACH / Igor STRAVINSKI

Variations canoniques sur le choral « Vom Himmel hoch » BWV 769

Orchestre et ensemble du Domaine musical, Robert Craft (dir.)

Chorale Elisabeth Brasseur

Enregistrement mono de 1956

Disque : ADES 13293-2 (1991)

♫ Igor STRAVINSKI

Symphonie de psaumes pour chœur et orchestre

2. Psaume 150 : « Expectans expectavi dominum »

Chœur de la radio de Berlin

Orchestre de chambre du Contcertgebouw d’Amsterdam, Mariss Jansons (dir.)

Enregistrement à la Philharmonie de Berlin le 4 décembre 2012

Disque : Royal Concertgebouw Orchestra RCO 15002/9 (2015)

♫ Jean-Sébastien BACH

Cantate BWV 41 « Jesu, nun sei gepreiset » / « Jésus, sois glorifié en cette nouvelle année »

1. Choeur « Jesu, nun sei gespreiset » 7’56

2.Air de soprano « Lass uns, o höchster Gott » 5’41

3. Récitatif d’alto « Ach ! deine Hand, dein Segen muss allein » 1’08

4. Air de ténor « Woferne du den edlen Frieden » 9’46

5. Récitatif de basse « Doch weil der Feind bei Tag und Nacht » 1’05

6. Choral « Dein ist allein die Ehre » 2’27

Yukari Nonoshita, soprano

Robin Blaze, Contre-ténor

Jan Kobow, ténor

Dominik Wörner, basse

Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki (dir.)

Disque : BIS BIS-SACD 1541 (2006)

♫ Jean Sébastien Bach

Toccata, Adagio et Fugue en ut majeur BWV 564

Vladimir Horowitz, piano

En concert à Carnegie Hall, le 9 mai 1965

Disque : CBS M3K 44681 1 (2009)♫ Jean-Sébastien BACH / Jacques LOUSSIER

Toccata, Adagio et Fugue BWV 564

Enregistrement de 1965

Disque : Decca Records 537941-6

