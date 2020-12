Le Bach du dimanche 27 décembre 2020

Pour la 145e et dernière émission de l’année 2020 : la suite de l’Oratorio de Noël BWV 248 (parties 4-6) avec John Eliot Gardiner (Solistes baroques anglais, 1987), René Jacobs (Akademie für alte Musik de Berlin, 1997), Diego Fasolis (I Barocchisti, 2005), et les plus belles pages de Bach avec cor !

Ange enneigé, © Getty / Klaus Fenzl / EyeEm